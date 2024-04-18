RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут легко чиститься: шеф-повар показал, что нужно сделать с яйцами перед варкой

Шеф-повар показал, что нужно сделать с яйцами перед варкой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Практически все сталкивались с ситуацией, когда сваренные яичка плохо чистились от скорлупы. Такой проблемы можно избежать, если сделать маленькое отверстие в яйце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.

Детали лайфхака

Как оказалось, если сделать маленькую трещину в яйце ложкой, то будет много пользы.

Во время приготовления в яйца попадает жидкость. Это нужно для того, чтобы скорлупа не "приклеивалась" к белку. Тогда готовые яйца будут легко чиститься, скорлупа будет легко злетать с них. К тому же поверхность белка будет оставаться гладкой и красивой.

Помнить нужно и о том, что использовать можно только яйца, имеющие комнатную температуру. Поэтому продукт нужно заранее вытащить из холодильника. Если этого не сделать, то уловка может не сработать.

Важно делать отверстие на тупой стороне яйца. Именно там находится воздушная камера, куда будет попадать вода во время варки.

Если проткнуть яйцо в другом месте, скорлупа может треснуть и лайфхак не сработает.

Шеф-повар показал, что после варки скорлупа легко отделялась от яйца. Потому лайфхак действительно работает.

@dobrovolskyi_hchef Egg-peeling Hack Verified! #CookingHacks #EggPeeling #KitchenTips оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi

Ранее мы сообщали, благодаря какому трюку вареные яйца можно будет хранить дольше.

Также мы писали, как понять, что яйца стали опасными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Яйца