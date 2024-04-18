Будут легко чиститься: шеф-повар показал, что нужно сделать с яйцами перед варкой

Детали лайфхака

Как оказалось, если сделать маленькую трещину в яйце ложкой, то будет много пользы.

Во время приготовления в яйца попадает жидкость. Это нужно для того, чтобы скорлупа не "приклеивалась" к белку. Тогда готовые яйца будут легко чиститься, скорлупа будет легко злетать с них. К тому же поверхность белка будет оставаться гладкой и красивой.

Помнить нужно и о том, что использовать можно только яйца, имеющие комнатную температуру. Поэтому продукт нужно заранее вытащить из холодильника. Если этого не сделать, то уловка может не сработать.

Важно делать отверстие на тупой стороне яйца. Именно там находится воздушная камера, куда будет попадать вода во время варки.

Если проткнуть яйцо в другом месте, скорлупа может треснуть и лайфхак не сработает.

Шеф-повар показал, что после варки скорлупа легко отделялась от яйца. Потому лайфхак действительно работает.