Не будут интернатами: Супрун рассказала о реформе детских домов

Уляна Супрун рассказала о трансформации детских домов в центры реабилитации и паллиативной помощи. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей Facebook-странице. Такое положение уже подтвердил Кабинет министров Украины.

В таких заведениях будут помогать детям, которые живут без родителей. Это является частью медицинской реформы МОЗ.

В реабилитационных центрах дети смогут проходить физическую, медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию и коррекцию, а также получать паллиативную помощь. Эти услуги будут бесплатными, оплачивать их будет НСЗУ Национальная служба здоровья Украины из средств налогоплательщиков.

Родителей, опекунов и членов семей будут учить ухаживать за ребенком, учитывая состояние его здоровья, физическое и психическое развитие.

Родители детей с инвалидностью смогут получить услуги респису - временного отдыха.

Помощь будет оказываться как стационарно, так и амбулаторно. Также у специалистов центра можно пройти консультацию.

"Реабилитационные центры будут созданы именно на базе детских домов, потому что там имеется мощная медицинская база. Это достаточное количество квалифицированного медперсонала, реабилитационное оборудование, большинство имеют также бассейны и сенсорные комнаты. Они не нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы предоставлять качественные услуги большему количеству детей. В то же время, пока доступ к этим услугам имеют только те дети, проживающие в домах ребенка. А те, что нуждаются в реабилитации, но живут в семьях - нет. Эти изменения помогут сделать медицинскую помощь более доступной и своевременной. Количество мест в таких центрах будут рассчитывать, исходя из потребностей каждой общины", - отметила Супрун.

Эксперт подчеркнула, что новые центры не будут интернатами - помощь в них будут предоставлять в присутствии родителей или опекунов.

Как мы ранее сообщали, Уляна Супрун напомнила украинцам о важности здорового образа жизни и поддержания правильного веса. Глава Минздрава отметила, что перед тем, как принять решение относительно похудения, стоит правильно оценить свои параметры.

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