Будут идеально подходить: как выбрать солнцезащитные очки по форме лица
Солнцезащитные очки частично блокируют ультрафиолет и видимые солнечные лучи, сохраняя здоровье глаз. К тому же они часто используются в качестве аксессуара для создания стильного образа. Следует знать, как подобрать солнцезащитные очки по форме лица, чтобы они гармонично смотрелись.
Об этом сообщила стилист Татьяна Гулеватая в Instagram.
Круглое лицо
По словам специалиста, людям с круглой формой лица не подойдут круглые очки.
Лучше отдать предпочтение следующим формам: трапециевидные, "кошачьи глаза", прямоугольные, wayfarer (классические очки прямоугольной формы с четким ровным контуром), авиаторы.
Как выбрать очки для круглой формы лица (instagram.com/gulevatatanja)
Лицо-треугольник
Длина треугольного лица, как правило, немного больше ширины. Главная задача очков - расширить нижнюю часть лица. Для этого рекомендуется выбирать модели с широкой верхней частью и большой оправой.
Можно отдать предпочтение таким формам: авиаторы и wayfarer. Важно избегать острых углов.
Треугольная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)
Квадратная форма
Ширина и длина квадратного лица почти одинакова. При выборе очков следует учитывать, что квадратные и прямоугольные формы будут смотреться очень большими.
Рекомендуется отдать предпочтение закругленным рамкам, которые помогут зрительно смягчить и сбалансировать строгие линии лица.
Лучше выбрать следующие формы: круглые, авиаторы, "кошачьи глаза". Избегайте квадратных, прямоугольных и массивных оправ.
Квадратная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)
Грушевидное лицо
Для такой формы лучше всего подойдут трапециевидные очки, "кошачьи глаза", и любые оправы суженные к низу.
Грушевидная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)
Прямоугольная форма лица
Людям с продолговатым прямоугольным лицом подойдут массивные очки, которые визуально расширят его и сделают более пропорциональным.
Выбирайте оправы с яркими элементами и избегайте узких форм.
Прямоугольная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)
Овальное лицо
Людям с овальной формой лица при выборе очков важно сберечь натуральные пропорции. Следует избегать моделей со слишком широкими и массивными оправами.
Как выбрать солнцезащитные очки для овальной формы лица (instagram.com/gulevatatanja)
Раньше мы сообщали, как правильно выбрать ребенку солнцезащитные очки.
Также мы писали, как легко избавиться от царапин на линзах очков.