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Синоптики предупредили об усилении ветра в Украине

Новости » Общество    25.04.2019 - 08:49
Синоптики предупредили об усилении ветра в Украине
Фото: в Украине ожидается сильный ветер (УНИАН)

На западе Украины ожидаются сильные порывы ветра

Погода в Украине 25 апреля будет теплой, на западе страны ожидаются порывы до 18 м/с. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 25 апреля в западных областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность.

По данным Гидрометцентра, 25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Киеве и Киевской области 25 апреля высокая (4 класса) пожарная опасность с повышением в течение 26-28 апреля до чрезвычайного уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики 25 апреля обещают дожди в западных областях Украины.

По прогнозам Гидрометцентра, погода в Украине в ближайшие дни резко изменится в сторону потепления, однако возможны еще небольшие похолодания и дожди.

 

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