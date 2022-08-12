Будут 16 дней желтыми: эксперт рассказал, как правильно нужно хранить бананы

Каждый, кто в своей жизни приносил из магазина бананы "с запасом", сталкивался с тем, что через некоторое время они начинают портиться и покрываться черными пятнами. В результате внешний вид фруктов перестает быть привлекательным.
Об этом пишет Express.
По словам эксперта по гигиене пищевых продуктов Таша Блайта, есть способы хранения, которые помогут бананам оставаться свежими в течение почти 16 дней.
Стоит понять, что появление черных точек на кожуре банана - это вовсе никакая не проблема, а следствие естественного и абсолютно нормального процесса созревания.
Точки появляются из-за распада крахмала и образования сахарозы. Процесс окисления мякоти банана является наиболее полезным для человека, поскольку содержит больше всего питательных веществ и легче всего усваивается.
При выборе и хранении бананов нужно соблюдать следующие важные правила:
Добавим, что в холодном помещении без доступа света, подвешенные на веревку бананы могут храниться до 2 недель. Также перед тем, как отправить бананы в холодильную камеру, стоит положить их в бумажный пакет для защиты от лишней влаги. В бумажном пакете бананы могут пролежать до 10 суток.
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