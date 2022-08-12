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Будут 16 дней желтыми: эксперт рассказал, как правильно нужно хранить бананы

Как паравильно хранить бананы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый, кто в своей жизни приносил из магазина бананы "с запасом", сталкивался с тем, что через некоторое время они начинают портиться и покрываться черными пятнами. В результате внешний вид фруктов перестает быть привлекательным.

Об этом пишет Express.

По словам эксперта по гигиене пищевых продуктов Таша Блайта, есть способы хранения, которые помогут бананам оставаться свежими в течение почти 16 дней.

Почему бананы чернеют

Стоит понять, что появление черных точек на кожуре банана - это вовсе никакая не проблема, а следствие естественного и абсолютно нормального процесса созревания.

Точки появляются из-за распада крахмала и образования сахарозы. Процесс окисления мякоти банана является наиболее полезным для человека, поскольку содержит больше всего питательных веществ и легче всего усваивается.

Как правильно хранить

При выборе и хранении бананов нужно соблюдать следующие важные правила:

  • Важно покупать бананы зелеными и позволять им дозреть дома;
  • Также нужно держать бананы вдали от других фруктов - это принесет пользу как банану, так и другим фруктам. Все потому, что во время созревания бананы выделяют газ этилен, который заставляет другие фрукты созревать и портиться быстрее;
  • Необходимо вынимать бананы из пластиковых пакетов, в которые они упакованы, потому что пластик будет удерживать влагу, которую бананы выделяют через газ этилен по мере созревания, заставляя созревать еще быстрее;
  • Храните бананы при комнатной температуре, вдали от влаги, без солнечного света и слишком высоких температур. Чем выше температура, тем быстрее идет процесс созревания и тем быстрее наступит процесс гниения. Оптимальной температурой воздуха должна быть 12-14 градусов.

Добавим, что в холодном помещении без доступа света, подвешенные на веревку бананы могут храниться до 2 недель. Также перед тем, как отправить бананы в холодильную камеру, стоит положить их в бумажный пакет для защиты от лишней влаги. В бумажном пакете бананы могут пролежать до 10 суток.

Ранее мы сообщали, что приготовить из бананов, которые начинают портиться.

Также мы делились рецептом вкусной запеканки с бананами без сахара.

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бананы