Будуть 16 днів жовтими: експерт розповів, як правильно потрібно зберігати банани

Кожен, хто у своєму житті приносив з магазину банани "із запасом", стикався з тим, що через деякий час вони починають псуватися і покриватися чорними плямами. В результаті зовнішній вигляд фруктів перестає бути привабливим. Також плоди змінюють свої смакові якості.
Про це пише Express.
За словами експерта з гігієни харчових продуктів Таша Блайта, є способи зберігання, які допоможуть бананам залишатися свіжими протягом майже 16 днів.
Варто зрозуміти, що поява чорних крапок на шкірці банана - це зовсім ніяка не проблема, а наслідок природного і абсолютно нормального процесу дозрівання.
Крапки з'являються через розпад крохмалю і утворення сахарози. Процес окислення м'якоті банана є найбільш корисним для людини, оскільки містить найбільше поживних речовин і найлегше засвоюється.
Під час вибору та зберігання бананів потрібно дотримуватися таких важливих правил:
Додамо, що у холодному приміщенні без доступу світла, підвішені на мотузку банани можуть зберігатися до 2 тижнів. Також перед тим, як відправити банани в холодильну камеру, варто покласти їх в паперовий пакет для захисту від зайвої вологи. У паперовому пакеті банани можуть пролежати до 10 діб.
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