Будуємо плани в умовах невизначеності: бізнес-тренерка дала поради, які дозволять розвиватися та повноцінно жити під час війни

Планувати своє майбутнє в умовах війни - дуже важко. Але війна триває вже три роки й просто поставити життя на паузу - неможливо. Тому до планування варто підходити з умовами нинішніх реалій та навчитися жити саме сьогодні та зараз, не відкладаючи на потім усі свої цілі та бажання.

Як почати будувати плани в умовах невизначеності та досягати свої цілей, для РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла бізнес-тренерка, письменниця, номінант Шевченківської премії Людмила Калабуха.

Як правильно формувати цілі

Варто почати з мотивації. Мотивація - головне. Підходить будь-яка: довести колишньому, мамі, щоб діти пишалися, щось купити собі щось, щоб реалізувати те, чого ви хотіли в дитинстві - це все підходить.

Мотивація ДО - хочете щось мати, чого ще не мали.

Мотивація ВІД - вирватися з бідності, токсичного середовища, ніколи не повернутися в минуле.

"Якщо це вас включає, надихає, дає енергію на звершення, це теж підходить. Підходить все!" - радить бізнес-тренерка.

Починати з понеділка?

В багатьох людей дуже популярно планувати рухатися до своєї цілі з понеділка, з нового місяця чи навіть року. Чи правильно так робити, чи варто починати реалізацію одразу, щойно людина її собі визначила?

"Наше майбутнє невизначене. Але в нас наше безцінне ЗАРАЗ, в яке треба вмістити ВСЕ. Й скільки ми бачимо прикладів тих, хто давно мріяв щось нарешті зробити (до прикладу, почати писати картини або книги), і як саме зараз вони це реалізували. Якщо ви щось захотіли, задумали, вирішили, шлях до реалізації треба починати ВЖЕ. В той самий момент. На емоціях. В ідеалі, протягом 10 хвилин", - каже Людмила Калабуха.

Вона розповіла, як нещодавно прийшла в гості до своєї подруги, й вона поділилася, що багато років цікавиться криптовалютою, а все ніяк не наважується вивчити це питання глибше та інвестувати туди.

"Я при ній подзвонила своїй колезі, яка експерт в темі, вони домовилися на консультацію і наступного дня вона мені пише, що вже відкрила рахунок і інвестувала. А збиралася кілька років тільки почати вивчати це питання. Щось задумали? Робіть відразу, на емоціях, поки ви сповнені рішучості. От я так днями, перебуваючи в Шрі-Ланці, оплатила подорож й вже купила квитки в Непал на березень. Діяла швидко. А вже потім буду розбиратися, що там й до чого", - радить експертка.

Побачили можливість, відчули мотивацію й бажання, почніть цей шлях вже. Зробіть перший крок, запустіть ланцюг змін, який й приведе вас до цілі. Вже.

На який термін варто розраховувати цілі

Людмила Калабуха рекомендує будувати короткострокові плани - ставити маленькі цілі, які можна виконувати щодня.

"От ці маленькі дії - зібрати дитину в школу, забрати зі школи, купити продуктів, відписати клієнтам, погодувати кота, вигуляти собаку, прибрати в хаті - які ми маємо робити щодня й тримають нас, є нашим ресурсом. Є нашими планами, наповненням нашого сьогодення. Робіть те, що маєте зробити", - пояснює вона.

Як планувати свою роботу та життя на більшій термін

Бізнес-тренерка каже, що саме у цих ситуаціях людям потрібна найбільша допомога. Бо ми настільки за 3 роки війни випалили свій ресурс, що нам треба, щоб хтось взяв нас за руку і створив нам майбутнє.

Вона додала, що такими людьми можуть стати підприємці.

"Щодо підприємців, із якими я працюю, я їм завжди кажу наступне: ви маєте створювати людям майбутнє, не питайте, коли клієнту зручно, коли йому можна подзвонити, написати, на коли його записати. Не збільшуйте рівень стресу та тривожності, беріть відповідальність за ту сферу життя, яку вам довіряють (красу, здоров'я, психологічні консультації, заняття з англійської) - у свої руки. Самі призначайте дату наступного візиту, зустрічі, оплати та передоплати", - радить вона.

Найстрашніше зараз - це невизначеність, тому потрібний хтось, хто знає, що робити, коли цього не знає ніхто.

"І коли ви питаєте людину, на коли вас записати, ви замість ввічливості та клієнтоорієнтованості, навпаки демотивуєте людину й навіть можете викликати в неї агресію. Вона не знає, що буде завтра, а ви ще більше змушуєте її приймати певні рішення, напружуватися, брати на себе додаткову відповідальність", - пояснює бізнес-тренерка.

Як не здатися на шляху до їхньої реалізації

Перше: винагороджувати себе за кожний етап.

"Будь-який пройдений етап - привід для гордості за себе. Й додаткове джерело мотивації. Одна моя клієнтка, коли я займалася ювелірним бізнесом, купувала у мене щоразу прикрасу, якщо не пропускала жодного тренування в місяць. Винагорода себе за найменші успіхи дозволить отримати більше задоволення від процесу і повніше відчути свій прогрес, дасть сили легше справлятися з труднощами, що виникають на шляху", - радить експертка.

Друге, не намагатися щось робити ідеально. Саме страх помилки або страх зробити неідеально зупиняє людей від того, щоб робити хоч щось. От чому вони не роблять ніяк. Зробіть як завгодно, на трієчку, але почніть.

Третє, потрібна підтримка від оточення. Щоб хтось у вас вірив. Часто ніхто не вірить, та ще й тягнуть на дно отими "Та кому це потрібно, та все одно нічого в тебе не вийде".

"А якщо вже зовсім нема таких поряд, то придивитися пильніше до тих, хто вас знецінює. Це заздрісники, але саме вони й наперед бачать ваші перспективи. І якщо вони вам кажуть: та кому це потрібно? Та хто це купить? Та в тебе нічого не вийде? Знаєте, ви на правильному шляху. І саме вони відчувають смак ваших майбутніх перемог, тому й намагаються цього не допустити", - радить Людмила Калабуха.

Не відкладайте на потім

А що робити тим, хто все відкладає на потім, чекає слушного часу, боїться починати нові справи й навіть короткострокові плани будувати?

Наше майбутнє невизначене. Але в нас наше безцінне ЗАРАЗ, в яке треба вмістити ВСЕ. Й скільки ми бачимо прикладів тих, хто давно мріяв щось нарешті зробити (до прикладу, почати писати картини або книги), і як саме зараз вони це реалізували.

Чому так? На превеликий жаль, багато бізнесів та експертів припинили свою роботу через війну, тому вивільнилися велика частина ринку, яка просто потребує нових експертів, нових бізнесів, нових товарів та послуг. І якщо ви в собі відчуваєте потенціал, обов'язково починайте нову справу. Зараз.

Корисні звички

Чи можна дії, які наближають нас до реалізації цілі, зробити своєю звичкою?

"Так, однозначно. Для цього вам обов'язково навчитися діяти швидко, у всьому бачити можливості, хапатися за них, не "думати/зважувати/післясвят" й обов'язково шукати допомоги в тих, хто вже реалізував вашу мрію. Курси, консультації, поради експертів, книги, підкасти. Для чого набивати власні гулі й втрачати час, гроші та мотивацію, коли можна отримати чужий досвід і ресурси для її максимально швидкої реалізації", - пояснює експертка.

Фіксуйте свої цілі

Чи потрібно фіксувати цілі певним чином, якщо так - то як

Зараз дуже модно декларувати цілі та плани в соцмережах й на папері, та ще й чітко визначеним дедлайном їх реалізації.

"Я проти такої методики. Після прописання цих цілей з нами стається життя. Особливо зараз - в час жорстоких форс-мажорів. А потім - "мільйон не заробила, не схудла, англійську не вивчила до понеділка чи літа". Прописуйте свої наміри. І маленьким кроками починайте рух до мети. Головне, прямо зараз", - радить Людмила Калабуха.

Чи можна у нас час реалізувати будь-яку ціль та мрію

Зараз час можливостей й будь-яку мрію можна реалізувати. Мені запропонувати написати першу книгу за місяць. Я погодилася. Погодилася на неможливе. Без досвіду в письменницькій діяльності. Книга не тільки стала бестселером, так я ще й створила метод швидкісного написання книг. Зараз проводжу письменницькі курси.

Що можна зробити прямо зараз

Почати практикувати вдячність - собі, людям, вашому попередньому досвіду. Адже в нашому минулому є ресурси для досягнення нових цілей - чому воно нас навчило і якими ми стали, завдяки ньому.

Люди, як правило, його знецінюють - от я така глупа була або нещасна, що ж я стільки енергії витратила на непотрібне, не розвивалася, жила в маленькому містечку, перебувала в токсичних стосунках, стільки втратила часу не на те, що треба.

Про авторку

Людмила Калабуха - авторка трьох книг про продажі та переговори, які визначені статусом національних бестселерів, експертка з продажів Дія.Бізнес, краща бізнес-тренерка 2023 року, письменниця.

Третя книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни", яку вона написала за один місяць - стала популярною далеко за межами України. З перших днів війни авторка проводила безкоштовні вебінари для підприємців.

"Зробіть навпаки" стала двічі кращою книгою України 2023, кращою книгою 2024 - перемогла одразу в трьох літературних конкурсах, стала першою українською книгою про війну, що в англійському перекладі продається на Amazon, та була представлена на найпрестижнішому міжнародному Книжковому Ярмарку у Франкфурті на Майні Frankfurter Buchmesse-2023 серед кращих книг України.

Людмила Балабуха (фото з особистого архіву)

Крім цього, книга Людмили Балабухи була висунута на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка - вперше з 1961 року обрали не художній твір, а практичний посібник з продажів під час війни.

"Я винайшла власний метод швидкісного написання експертних книг. Знаю, як структурувати інформацію, які історії й в якому порядку подати. Писала на серветках, на чеках, в укриттях, під час повітряних тривог. Вважаю своєю місією фіксувати все, що з нами відбувається, розказувати світу, в яких умовах працюють в Україні на початку 22 року, як живуть за часів Великої війни. Щодня десятки людей зі всіх куточків світу мені пишуть, як моя книга врятувала їх від депресії та допомагає заробляти, куди б не закинула їх доля", - так описує свій досвід написання авторка.