Строим планы в условиях неопределенности: бизнес-тренер дала советы, которые позволят развиваться и полноценно жить во время войны

Планировать свое будущее в условиях войны - очень трудно. Но война длится уже три года и просто поставить жизнь на паузу - невозможно. Поэтому к планированию стоит подходить с условиями нынешних реалий и научиться жить именно сегодня и сейчас, не откладывая на потом все свои цели и желания.

Как начать строить планы в условиях неопределенности и достигать свои целей, для РБК-Украина (проект Styler) рассказала бизнес-тренер, писательница, номинант Шевченковской премии Людмила Калабуха.

Как правильно формировать цели

Стоит начать с мотивации. Мотивация - главное. Подходит любая: доказать бывшему, маме, чтобы дети гордились, что-то купить себе что-то, чтобы реализовать то, чего вы хотели в детстве - это все подходит.

Мотивация ДО - хотите что-то иметь, чего еще не имели.

Мотивация ОТ - вырваться из бедности, токсичной среды, никогда не вернуться в прошлое.

"Если это вас включает, вдохновляет, дает энергию на свершения, это тоже подходит. Подходит все!" - советует бизнес-тренер.

Начинать с понедельника?

У многих людей очень популярно планировать двигаться к своей цели с понедельника, с нового месяца или даже года. Правильно ли так делать, стоит ли начинать реализацию сразу, как только человек ее себе определил?

"Наше будущее неопределенно. Но у нас наше бесценное СЕЙЧАС, в которое надо вместить ВСЕ. И сколько мы видим примеров тех, кто давно мечтал что-то наконец сделать (к примеру, начать писать картины или книги), и как именно сейчас они это реализовали. Если вы что-то захотели, задумали, решили, путь к реализации надо начинать УЖЕ. В тот самый момент. На эмоциях. В идеале, в течение 10 минут", - говорит Людмила Калабуха.

Она рассказала, как недавно пришла в гости к своей подруге, и она поделилась, что много лет интересуется криптовалютой, а все никак не решается изучить этот вопрос глубже и инвестировать туда.

"Я при ней позвонила своей коллеге, которая эксперт в теме, они договорились на консультацию и на следующий день она мне пишет, что уже открыла счет и инвестировала. А собиралась несколько лет только начать изучать этот вопрос. Что-то задумали? Делайте сразу, на эмоциях, пока вы полны решимости. Вот я так на днях, находясь в Шри-Ланке, оплатила путешествие и уже купила билеты в Непал на март. Действовала быстро. А уже потом буду разбираться, что там и к чему", - советует эксперт.

Увидели возможность, почувствовали мотивацию и желание, начните этот путь уже. Сделайте первый шаг, запустите цепь изменений, которая и приведет вас к цели. Уже.

На какой срок стоит рассчитывать цели

Людмила Калабуха рекомендует строить краткосрочные планы - ставить маленькие цели, которые можно выполнять ежедневно.

"Вот эти маленькие действия - собрать ребенка в школу, забрать из школы, купить продуктов, отписать клиентам, покормить кота, выгулять собаку, убрать в доме - которые мы должны делать каждый день и держат нас, являются нашим ресурсом. Являются нашими планами, наполнением нашего настоящего. Делайте то, что должны сделать", - объясняет она.

Как планировать свою работу и жизнь на больший срок

Бизнес-тренер говорит, что именно в этих ситуациях людям нужна самая большая помощь. Потому что мы настолько за 3 года войны выжгли свой ресурс, что нам надо, чтобы кто-то взял нас за руку и создал нам будущее.

Она добавила, что такими людьми могут стать предприниматели.

"Относительно предпринимателей, с которыми я работаю, я им всегда говорю следующее: вы должны создавать людям будущее, не спрашивайте, когда клиенту удобно, когда ему можно позвонить, написать, на когда его записать. Не увеличивайте уровень стресса и тревожности, берите ответственность за ту сферу жизни, которую вам доверяют (красоту, здоровье, психологические консультации, занятия по английскому) - в свои руки. Сами назначайте дату следующего визита, встречи, оплаты и предоплаты", - советует она.

Самое страшное сейчас - это неопределенность, поэтому нужен кто-то, кто знает, что делать, когда этого не знает никто.

"И когда вы спрашиваете человека, на когда вас записать, вы вместо вежливости и клиентоориентированности, наоборот демотивируете человека и даже можете вызвать у него агрессию. Он не знает, что будет завтра, а вы еще больше заставляете его принимать определенные решения, напрягаться, брать на себя дополнительную ответственность", - объясняет бизнес-тренер.

Как не сдаться на пути к их реализации

Первое: вознаграждать себя за каждый этап.

"Любой пройденный этап - повод для гордости за себя. И дополнительный источник мотивации. Одна моя клиентка, когда я занималась ювелирным бизнесом, покупала у меня каждый раз украшение, если не пропускала ни одной тренировки в месяц. Вознаграждение себя за малейшие успехи позволит получить больше удовольствия от процесса и полнее ощутить свой прогресс, даст силы легче справляться с трудностями, возникающими на пути", - советует эксперт.

Второе, не пытаться что-то делать идеально. Именно страх ошибки или страх сделать неидеально останавливает людей от того, чтобы делать хоть что-то. Вот почему они не делают никак. Сделайте как угодно, на троечку, но начните.

Третье, нужна поддержка от окружающих. Чтобы кто-то в вас верил. Часто никто не верит, да еще и тянут на дно теми "Да кому это нужно, да все равно ничего у тебя не получится".

"А если уж совсем нет таких рядом, то присмотритесь внимательнее к тем, кто вас обесценивает. Это завистники, но именно они и заранее видят ваши перспективы. И если они вам говорят: да кому это нужно? Да кто это купит? Да у тебя ничего не получится? Знаете, вы на правильном пути. И именно они чувствуют вкус ваших будущих побед, поэтому и пытаются этого не допустить", - советует Людмила Калабуха.

Не откладывайте на потом

А что делать тем, кто все откладывает на потом, ждет подходящего времени, боится начинать новые дела и даже краткосрочные планы строить?

Наше будущее неопределенно. Но у нас наше бесценное СЕЙЧАС, в которое надо вместить ВСЕ. И сколько мы видим примеров тех, кто давно мечтал что-то наконец сделать (к примеру, начать писать картины или книги), и как именно сейчас они это реализовали.

Почему так? К большому сожалению, многие бизнесы и эксперты прекратили свою работу из-за войны, поэтому высвободилась большая часть рынка, которая просто нуждается в новых экспертах, новых бизнесах, новых товарах и услугах. И если вы в себе чувствуете потенциал, обязательно начинайте новое дело. Сейчас.

Полезные привычки

Можно ли действия, которые приближают нас к реализации цели, сделать своей привычкой?

"Да, однозначно. Для этого вам обязательно научиться действовать быстро, во всем видеть возможности, хвататься за них, не "думать/взвешивать/после праздников" и обязательно искать помощи у тех, кто уже реализовал вашу мечту. Курсы, консультации, советы экспертов, книги, подкасты. Для чего набивать собственные шишки и терять время, деньги и мотивацию, когда можно получить чужой опыт и ресурсы для ее максимально быстрой реализации", - объясняет эксперт.

Фиксируйте свои цели

Нужно ли фиксировать цели определенным образом, если да - то как

Сейчас очень модно декларировать цели и планы в соцсетях и на бумаге, да еще и с четко определенным дедлайном их реализации.

"Я против такой методики. После прописывания этих целей с нами происходит жизнь. Особенно сейчас - во время жестоких форс-мажоров. А потом - "миллион не заработала, не похудела, английский не выучила до понедельника или лета". Прописывайте свои намерения. И маленьким шагами начинайте движение к цели. Главное, прямо сейчас", - советует Людмила Калабуха.

Можно ли в наше время реализовать любую цель и мечту

Сейчас время возможностей и любую мечту можно реализовать. Мне предложили написать первую книгу за месяц. Я согласилась. Согласилась на невозможное. Без опыта в писательской деятельности. Книга не только стала бестселлером, так я еще и создала метод скоростного написания книг. Сейчас провожу писательские курсы.

Что можно сделать прямо сейчас

Начать практиковать благодарность - себе, людям, вашему предыдущему опыту. Ведь в нашем прошлом есть ресурсы для достижения новых целей - чему оно нас научило и какими мы стали, благодаря ему.

Люди, как правило, его обесценивают - вот я такая глупая была или несчастная, что же я столько энергии потратила на ненужное, не развивалась, жила в маленьком городке, находилась в токсичных отношениях, столько потеряла времени не на то, что надо.

Об авторе

Людмила Калабуха - автор трех книг о продажах и переговорах, которые определены статусом национальных бестселлеров, эксперт по продажам Дія. Бізнес, лучший бизнес-тренер 2023 года, писательница.

Третья книга "Сделайте наоборот: жизнь и продажи до и во время войны", которую она написала за один месяц - стала популярной далеко за пределами Украины. С первых дней войны автор проводила бесплатные вебинары для предпринимателей.

"Зробіть навпаки" стала дважды лучшей книгой Украины 2023, лучшей книгой 2024 - победила сразу в трех литературных конкурсах, стала первой украинской книгой о войне, которая в английском переводе продается на Amazon, и была представлена на самой престижной международной Книжной Ярмарке во Франкфурте-на-Майне Frankfurter Buchmesse-2023 среди лучших книг Украины.

Людмила Балабуха (фото из личного архива)

Кроме этого, книга Людмилы Балабухи была выдвинута на соискание национальной премии имени Тараса Шевченко - впервые с 1961 года выбрали не художественное произведение, а практическое пособие по продажам во время войны.

"Я изобрела собственный метод скоростного написания экспертных книг. Знаю, как структурировать информацию, какие истории и в каком порядке подать. Писала на салфетках, на чеках, в укрытиях, во время воздушных тревог. Считаю своей миссией фиксировать все, что с нами происходит, рассказывать миру, в каких условиях работают в Украине в начале 22 года, как живут во времена Великой войны. Ежедневно десятки людей со всех уголков мира мне пишут, как моя книга спасла их от депрессии и помогает зарабатывать, куда бы ни забросила их судьба", - так описывает свой опыт написания автор.