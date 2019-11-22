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Я не буду есть: адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 09:04
Я не буду есть: адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку
Евгения Закревская (Скриншот из видео)

В "Слуге народа" отреагировали на голодовку и попросили Закревскую подождать

Евгения Закревская, адвокат родных Героев Небесной сотни, заявила, что начинает голодовку из-за того, что прекратилось расследование по событиям 2014 года. Об этом она заявила в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Закревская отметила, что она не начнет есть до тех пор, пока не примут поправки к закону, который позволит продолжит расследование и наказать виновных в гибели людей во время Евромайдана.

"Я, с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление (Общее управление по расследованию дел Майдана) и не переведут туда этих следователей, которые расследовали дела Евромайдана, я это вам обещаю", - заявила Закревская.

Я не буду есть: адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

Евгения Закревская (Фото: hromadske.ua)

Адвокат требует изменений к закону, которые разблокируют расследование дел Майдана. По ее словам, глава ГБР Роман Труба создал фейковое управление в ГБР, которое якобы будет этим заниматься. Она уверена, что все это делается для того, чтобы забыть об этих расследованиях.

Закревской напомнили, что ей предлагали возглавить департамент по процессуальному надзору за расследованием дел Майдана, но она объяснила, что вынуждена была отказаться от этой должности, так как это была административная работа, а в должности защитника пострадавших семей она будет более полезной.

На заявление Евгении Закревской отреагировал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Он заверил Закревскую, что фракция поддержит требования адвоката, но нужно немного подождать.

"Я вам лично гарантирую, что наша фракция будет голосовать за эту поправку. Я думаю, что поддержит весь зал. Но до 3 декабря это по объективным причинам невозможно – люди работают в округах. Надо потерпеть до 3 декабря", - сказал Арахамия.

Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследования по делам на Евромайдане

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