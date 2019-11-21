Зеленский в декабре проведет закрытую встречу с семьями погибших героев Небесной сотни

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предложил позвать на встречу правоохранительные органы

Президент Владимир Зеленский в середине декабря проведет закрытую встречу с родными погибших герои Небесной сотни. Об этом он сообщил семьям погибших во время событий на Майдане после торжественной речи ко Дню достоинства и свободы.

Зеленский предложил позвать на встречу правоохранительные органы.

"Я думаю, если вы встречались с премьером, давайте через премьера встретимся все вместе. И мы можем позвать правоохранительные органы на эту встречу, потому я думаю будут какие-то вопросы сразу, чтобы не откладывать. Сразу сядем за круглый стол. Давайте мы посмотрим, когда мы можем, и встретимся обязательно. Я думаю, может в декабре найдем время, в конце или в средине. Чтобы мы были готовы к встрече", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

РБК-Украина писало, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение в делах Майдана.

Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.