Я не буду їсти: адвокат сімей Героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

Євгенія Закревська (Скріншот з відео)

"Слуги народу" відреагували на голодування і попросили Закревську почекати

Євгенія Закревська, адвокат рідних Героїв Небесної сотні, заявила, що починає голодування через то, що припинилося розслідування щодо подій 2014 року. Про це вона заявила в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Закревська зазначила, що вона не почне їсти до того часу, поки не ухвалять поправки до закону, який дозволить продовжить розслідування і покарати винних у загибелі людей під час Евромайдана.

"Я, з сьогоднішнього дня, коли припинилося це розслідування, не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління (Загальне управління з розслідування справ Майдану) і не переведуть туди цих слідчих, які розслідували справи Евромайдану, я це вам обіцяю", - заявила Закревська.

Євгенія Закревська (Фото: hromadske.ua)

Адвокат вимагає змін до закону, які розблокують розслідування справ Майдану. За її словами, глава ДБР Роман Труба створив фейкове управління в ГБР, яке нібито буде цим займатися. Вона впевнена, що все це робиться для того, щоб забути про ці розслідування.

Закревській нагадали, що їй пропонували очолити департамент процесуального нагляду за розслідуванням справ Майдану, але вона пояснила, що змушена була відмовитися від цієї посади, так як це була адміністративна робота, а в посаді захисника постраждалих сімей вона буде більш корисною.

На заяву Євгенії Закревської відреагував голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Він запевнив Закревську, що фракція підтримає вимоги адвоката, але потрібно трохи почекати.

"Я вам особисто гарантую, що наша фракція буде голосувати за цю поправку. Я думаю, що підтримає весь зал. Але до 3 грудня це з об'єктивних причин неможливо – люди працюють в округах. Треба потерпіти до 3 грудня", - сказав Арахамія.

Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідування по справах Евромайдану