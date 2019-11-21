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В Киеве на Майдане проходит многотысячное вече: первые фото и видео

STYLERПроисшествия    21.11.2019 - 20:51
В Киеве на Майдане проходит многотысячное вече: первые фото и видео
В Киеве на Майдане началось вече "У нас есть достоинство" (фото: РБК-Украина)

В Киеве на Майдан вышло около пяти тысяч человек

В Киеве в четверг, 21 ноября, вспоминают погибших на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году и протестуют против разведения войск на Донбассе. В День Достоинства и Свободы около пяти тысяч человек вышли в центр столицы на вече "У нас есть достоинство".

Активисты требуют прекращения разведения войск, а также остановку реализации "формулы Штайнмайера".

Люди принесли снимки Героев Небесной Сотни, а также плакаты с надписями "Банду геть", "Не продается", "Нет репрессиям", "Хватит нас разводить".

А также большие баннеры со словами "Революция продолжается", "Пімсти смерть великих лицарів" (одна из десяти заповедей из декалога ОУН). Участники акции возложили цветы к Мемориалу Небесной Сотне.

В Киеве на Майдане началось вече "У нас есть достоинство" (фото: РБК-Украина)

Акция проходит довольно мирно. Люди вышли на Майдан несмотря на непогоду - в Киеве мороз и штормовой ветер.

В Киеве на Майдане началось вече "У нас есть достоинство" (фото: РБК-Украина)

В Киеве проходит акция в честь годовщины начала Майдана.

Опубліковано РБК-Украина Четвер, 21 листопада 2019 р.

В Киеве на Майдане началось вече "У нас есть достоинство" (видео: РБК-Украина)

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