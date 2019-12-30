ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ніби в Голлівуд потрапив: звільнений з полону зробив заяву про Україну

STYLERЖиття    30.12.2019 - 16:08
Ніби в Голлівуд потрапив: звільнений з полону зробив заяву про Україну
Обмін полоненими (Фото: twitter.com/AP Ukraine)

Звільнений з полону українець розповів цікаві деталі

Обмін полоненими на Донбасі відбувся в неділю, 29 грудня. Бойовики звільнили 76 осіб, а їм було передано 123 людини. Один із звільнених українців, Максим Теорентер, зробив цікаву заяву про Україну, пише Liga.net.

Максим Теорентер, який пробув у полоні майже чотири роки, розповів, що терористи ловлять українців на непідконтрольній території та кидають їх у підвали. Він зазначив, що життя на окупованих територіях Донбасу неможливо навіть порівнювати з життям у вільній частині країни. Місцеві жителі страшенно незадоволені.

"Кожен день там (на окупованій території – ред.) ловлять людей. Жити людям неможливо. Всі незадоволені. Україна – це як Голлівуд. Ви не уявляєте...Приїжджаєш сюди – ніби в Голлівуд потрапив", - розповів звільнений українець.

Теорентер зізнався, що в полоні йому доводилося щодня боротися за свою честь і гідність.

"Повірте, у нас хочуть забрати цю честь і цю свободу. Дуже складно там, нас там дуже не люблять", - додав колишній полонений.

Він розповів, що після звільнення хоче спочатку прийти до тями, відпочити і усвідомити, що відбувалося в країні всі чотири роки, які він провів у полоні.

Під час обміну полоненими українка зробила патріотичний вчинок (фото) У мережі показали перший обід полонених українців на волі: що вони їли
Новини України обмін полоненимизаявлениеобменосвобождение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся