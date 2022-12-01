Будьте уважні! Така їжа викликає сильне звикання та шкодить здоров'ю

Які продукти можуть викликати звикання

За даними дослідників, найнебезпечніші продукти – це пончики, солодкі пластівці, піца. Такі продукти викликають компульсивне вживання та змінюючу дію на мозок. Також небезпечні продукти, у складі яких є інгредієнти, які посилюють залежність чи потяг.

Насамперед - це ультра оброблені продукти, до яких належать газовані напої, чіпси, випічка, цукерки з великою кількістю ненатуральних ароматизаторів, консервантів та підсолоджувачів.

Інгредієнти надають продуктам чудового смаку, але при цьому роблять їх висококалорійними, жирними, цукровими або сольовими. А це підвищує ризик ожиріння та виникнення інших хронічних продуктів.

Чому такі продукти можна вважати наркотичними

Як пояснили професор психології університету Мічигану Ешлі Гірхардт і його команда, такі продукти схожі на наркотики через те, що вони далекі за своїм складом і текстурою від натуральних продуктів.

"Це речовини промислового виробництва, призначені для доставки цукру та жиру. Вони більше не їжа. Ці продукти були дійсно добре розроблені для доставки речовин, що викликають звикання", - зазначають дослідники.

Вони наполягають на тому, що така їжа має бути в маркетингу обмежена для дітей. Вживання ультра оброблених продуктів з дитинства призводить до постійного підвищення цукру в крові та ризику виникнення діабету в ранньому віці.

Також такі продукти можуть підвищувати ризик виникнення деяких видів раку, хвороби Альцгеймера, ожиріння.

Солодкі пластівці, пончики, газовані напої, чіпси, фабричні солодощі - все це викликає звикання, схоже на потяг до нікотину. Оскільки продукти з високим вмістом жиру та цукру впливають на дофамінові рецептори в головному мозку та викликають залежність. Саме так працює залежність від нікотину, алкоголю та наркотичних речовин.

Крім того, оброблена їжа має власні "ефекти підкріплення". Люди починають підсвідомо шукати їх у супермаркетах навіть тоді, коли в них немає потреби.