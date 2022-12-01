UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будьте уважні! Така їжа викликає сильне звикання та шкодить здоров'ю

Які продукти можуть викликати сильне звикання (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Деякі продукти та готова їжа можуть викликати таке ж сильне звикання, як наркотичні речовини. Вчені відзначають, що продукти з високим ступенем перероблення викликають таке ж сильне звикання та шкоду, як цигарки чи алкоголь.

Про це йдеться у статті Daily Mail.

Які продукти можуть викликати звикання

За даними дослідників, найнебезпечніші продукти – це пончики, солодкі пластівці, піца. Такі продукти викликають компульсивне вживання та змінюючу дію на мозок. Також небезпечні продукти, у складі яких є інгредієнти, які посилюють залежність чи потяг.

Насамперед - це ультра оброблені продукти, до яких належать газовані напої, чіпси, випічка, цукерки з великою кількістю ненатуральних ароматизаторів, консервантів та підсолоджувачів.

Інгредієнти надають продуктам чудового смаку, але при цьому роблять їх висококалорійними, жирними, цукровими або сольовими. А це підвищує ризик ожиріння та виникнення інших хронічних продуктів.

Чому такі продукти можна вважати наркотичними

Як пояснили професор психології університету Мічигану Ешлі Гірхардт і його команда, такі продукти схожі на наркотики через те, що вони далекі за своїм складом і текстурою від натуральних продуктів.

"Це речовини промислового виробництва, призначені для доставки цукру та жиру. Вони більше не їжа. Ці продукти були дійсно добре розроблені для доставки речовин, що викликають звикання", - зазначають дослідники.

Вони наполягають на тому, що така їжа має бути в маркетингу обмежена для дітей. Вживання ультра оброблених продуктів з дитинства призводить до постійного підвищення цукру в крові та ризику виникнення діабету в ранньому віці.

Також такі продукти можуть підвищувати ризик виникнення деяких видів раку, хвороби Альцгеймера, ожиріння.

Солодкі пластівці, пончики, газовані напої, чіпси, фабричні солодощі - все це викликає звикання, схоже на потяг до нікотину. Оскільки продукти з високим вмістом жиру та цукру впливають на дофамінові рецептори в головному мозку та викликають залежність. Саме так працює залежність від нікотину, алкоголю та наркотичних речовин.

Крім того, оброблена їжа має власні "ефекти підкріплення". Люди починають підсвідомо шукати їх у супермаркетах навіть тоді, коли в них немає потреби.

До речі, ми писали про те, які продукти допоможуть швидше зігрітися.

А ще давали перелік продуктів, які виводять кальцій з організму.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктиЗдорова їжаЗдорове харчування