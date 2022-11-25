Виводять кальцій з організму: список продуктів, через які кістки стають крихкими

Аби кістки були міцні і здорові, організму необхідний кальцій. Найпростіше його отримати із їжі. Проте деякі продукти заважають засвоєнню цього елемента й виводять його з організму.

Як уникнути цієї проблеми, розповідаємо у матеріалі Styler.

Чому вимивається кальцій з організму

Кальцій формує кісткову тканину і безпосередньо впливає на її міцність. Якщо його недостатньо в організмі, то кістки стають крихкі. Це загрожує частими переломами, а також постійним відчуттям болю у кістках.

Проте, навіть якщо кальцію достатньо надходить в організм із їжею, то він може не засвоюватись повністю. Для того, аби він затримався, йому необхідні магній, мідь, цинк, марганець і бор.

Також особливо важливий вітамін D. Саме тому він завжди входить у склад фармацевтичних біодобавок разом із кальцієм.

Аби організму вистачало кальцію, потрібно правильно харчуватись. Проте навіть деяка корисна їжа сприяє виведенню цього елемента з кісткової тканини.

Зокрема на це впливає фосфорна кислота, що міститься у деяких продуктах. Вона вимиває кальцій, швидко окислюється в організмі, зрушуючи рівень кислотності.

Щоб відновити баланс, організм змушений витрачати стратегічні запаси кальцію з кісткової тканини, руйнуючи її.



Які продукти сприяють виведенню кальцію

Найвища концентрація фосфорної кислоти у лимонадах та інших солодких напоях з вуглекислим газом. Також засвоєнню кальцію заважають манна каша і страви з м’яса.

Якщо щодня споживати багато м’ясних страв, при цьому не додавати до них зелень чи молочні продукти, то з часом можуть проявитися симптоми нестачі кальцію. Теж варто уникати у раціоні білого шліфованого рису.

Також може нашкодити кава. Вживаючи її, ви зміщуєте баланс кислот і лугів в організмі. Це провокує вивільнення запасів кальцію для компенсації дефіциту мікроелементів. Потрапляючи в кисле середовище, кальцій не засвоюється, а виводитися з організму.

Зменшити негативний вплив кави може додавання у напій лимона, або молока чи вершків. Також важливо пам'ятати, що кофеїн міститься не лише у каві. У великих кількостях небезпечно пити чай, особливо зелений, і газовану воду.

Цукор також заважає засвоєнню кальцію. При великій кількості солодощів у раціоні порушується кишкова мікрофлора, а усі корисні речовини засвоюються саме в кишківнику.

Уникайте продуктів із пальмовою олією. Вона знижує міру засвоєння дуже багатьох корисних речовин й тому числі й кальцію.

Поповнювати запаси кальцію в організмі найкраще кисломолочними продуктами, рибою, сухофруктами, м'ясом нежирних сортів та зеленими овочами.