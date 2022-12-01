Будьте осторожны! Такая пища вызывает сильное привыкание и вредит здоровью

Какие продукты могут вызывать привыкание

По данным исследователей, самые опасные продукты - это пончики, сладкие хлопья, пицца. Такие продукты вызывают компульсивное употребление и изменяющее воздействие на мозг. Также опасны продукты, в составе которых есть ингредиенты, которые усиливают зависимость или тягу.

В первую очередь - это ультра обработанные продукты, к которым относятся газированные напитки, чипсы, выпечка, конфеты с большим количеством ненатуральных ароматизаторов, консервантов и подсластителей.

Ингредиенты придают продуктам отличный вкус, но при этом делают их высококалорийными, жирными, сахарными или солевыми. А это повышает риск ожирения и возникновения других хронических продуктов.

Почему такие продукты можно считать наркотическими

Как объяснили профессор психологии Мичиганского университета Эшли Гирхардт и его команда, такие продукты похожи на наркотики из-за того, что они далеки по своему составу и текстуре от натуральных продуктов.

"Это вещества промышленного производства, предназначенные для доставки сахара и жира. Они больше не еда. Эти продукты были действительно хорошо разработан для доставки веществ, вызывающих привыкание", - отмечают исследователи.

Они настаивают на том, что такая еда должна быть в маркетинге ограничена для детей. Употребление ультра обработанных продуктов с детства приводит к постоянному повышению сахара в крови и риску возникновения диабета в раннем возрасте.

Также такие продукты могут повышать риск возникновения некоторых видов рака, болезнь Альцгеймера, ожирение.

Сладкие хлопья, пончики, газированные напитки, чипсы, фабричные сладости - все это вызывает привыкание, схожее с тягой к никотину. Так как продукты с высоким содержанием жира и сахара влияют на дофаминовые рецепторы в головном мозге и вызывают зависимость. Именно так работает зависимость от никотина, алкоголя и наркотических веществ.

Кроме того, обработанная пища имеет собственные "эффекты подкрепления". Люди начинают подсознательно искать их в супермаркетах даже тогда, когда в них нет потребности.