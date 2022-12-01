RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будьте осторожны! Такая пища вызывает сильное привыкание и вредит здоровью

Какие продукты могут вызвать сильное привыкание (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые продукты и готовая еда могут вызывать такое же сильное привыкание, как наркотические вещества. Ученые отмечают, что продукты с высокой степенью переработки вызывают такое же сильное привыкание и вред, как сигареты или алкоголь.

Об этом говорится в статье Daily Mail.

Какие продукты могут вызывать привыкание

По данным исследователей, самые опасные продукты - это пончики, сладкие хлопья, пицца. Такие продукты вызывают компульсивное употребление и изменяющее воздействие на мозг. Также опасны продукты, в составе которых есть ингредиенты, которые усиливают зависимость или тягу.

В первую очередь - это ультра обработанные продукты, к которым относятся газированные напитки, чипсы, выпечка, конфеты с большим количеством ненатуральных ароматизаторов, консервантов и подсластителей.

Ингредиенты придают продуктам отличный вкус, но при этом делают их высококалорийными, жирными, сахарными или солевыми. А это повышает риск ожирения и возникновения других хронических продуктов.

Почему такие продукты можно считать наркотическими

Как объяснили профессор психологии Мичиганского университета Эшли Гирхардт и его команда, такие продукты похожи на наркотики из-за того, что они далеки по своему составу и текстуре от натуральных продуктов.

"Это вещества промышленного производства, предназначенные для доставки сахара и жира. Они больше не еда. Эти продукты были действительно хорошо разработан для доставки веществ, вызывающих привыкание", - отмечают исследователи.

Они настаивают на том, что такая еда должна быть в маркетинге ограничена для детей. Употребление ультра обработанных продуктов с детства приводит к постоянному повышению сахара в крови и риску возникновения диабета в раннем возрасте.

Также такие продукты могут повышать риск возникновения некоторых видов рака, болезнь Альцгеймера, ожирение.

Сладкие хлопья, пончики, газированные напитки, чипсы, фабричные сладости - все это вызывает привыкание, схожее с тягой к никотину. Так как продукты с высоким содержанием жира и сахара влияют на дофаминовые рецепторы в головном мозге и вызывают зависимость. Именно так работает зависимость от никотина, алкоголя и наркотических веществ.

Кроме того, обработанная пища имеет собственные "эффекты подкрепления". Люди начинают подсознательно искать их в супермаркетах даже тогда, когда в них нет потребности.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты помогут быстрее согреться.

А еще давали список продуктов, которые выводят кальций из организма.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиЗдоровая едаЗдоровое питание