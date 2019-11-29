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Будьте обережні: знаки Зодіаку, яких чекає небезпека в 2020 році

STYLERЖиття    29.11.2019 - 06:31
Будьте обережні: знаки Зодіаку, яких чекає небезпека в 2020 році
Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто бути уважними та обачними у 2020 році

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких в наступному, 2020 році, підстерігає небезпека і різні негативні ситуації. У цілому, рік Білого Металевого Пацюка обіцяє бути спокійним і позитивним, однак зірки вказують на те, що невеликі потрясіння все ж таки очікуються.

Овни

Представникам цього знаку варто бути обачними у фінансових справах, а особливо при великих покупках, так як є шанс витратити гроші даремно чи вплутатися в авантюру. Астрологи радять уникати дорогих придбань, а також прислухатися до інтуїції.

Раки

В 2020 році їм належить оволодіти новими знаннями, щоб отримати хороший дохід. І найважливіше – не лінуватися і розуміти, що для підвищення свого рівня потрібно докласти сили.

Будьте обережні: знаки Зодіаку, яких чекає небезпека в 2020 році

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Ще один несприятливий момент може виникнути в особистих відносинах, так як Раки в наступному році будуть досить агресивні і негативні емоції будуть бити через край, а цього допускати не рекомендується.

Терези

Весь наступний рік буде схожий у представників цього знаку Зодіаку на американські гірки. Позитивні моменти будуть різко змінюватися негативними і навпаки.

Можуть вилізти старі проблеми зі здоров'ям, і астрологи рекомендують не відмахуватися від тривожних дзвіночків, а відразу йти до лікаря.

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