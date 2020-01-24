Будьте осторожны: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине не устает удивлять своими резкими перепадами жителей страны. После нескольких дней почти зимней погоды, жителям большинства областей снова придется наслаждаться весной в конце января. Синоптик Наталка Диденко рассказала о внезапном потеплении и сделала важное предупреждение и погоде на выходных.

Она отметила, что в субботу, 25 января, в некоторых областях страны ожидается сильный порывистый ветер и пасмурная погода, в вот в воскресенье почти везде выглянет солнце. Следующее ухудшение погодных условий придет в среду, 29 января.

"В Сумской, Харьковской, Луганской, Черниговской и Киевской областях в субботу ожидается пасмурная погода, местами с небольшими осадками. В воскресенье наш европейский антициклон даст щелчок по носу северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег", - сообщила синоптик и сделала важное предупреждение.

"25 января на Севере и Востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер. А так, будет преобладать умеренный", - написала Диденко.

Карта погоды

Она рассказала, что температура воздуха в ночные часы составит от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза, днем 25 января ожидается от +2 до +6 градусов, в воскресенье будет еще теплее, от +3 до +9 градусов.

"В Киеве в субботу будет пасмурно и ветряно, в воскресенье будет светить солнце, и утихнет ветер. Запланируйте прогулку в воскресенье, будет хороший день. Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25 января +2 градуса, 26 января +4 +5 градусов", - написала Наталка Диденко и предупредила, что с 29 января погода резко поменяется.

"С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29 января, в среду, а значит метеозависимым приготовиться", - добавила синоптик.

В Украинском гидрометцентре отметили, что с понедельника синоптическая ситуация начнет ухудшаться во многих областях. Температура воздуха будет высокой на юге и западе страны, на востоке ожидается повышение температуры до +5 градусов. Однако часть страны охватит дождями, местами возможен снег и мокрый снег.

Карта погоды на 28 января