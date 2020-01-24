Будьте обережні: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні не втомлюється дивувати своїми різкими перепадами жителів країни. Після кількох днів майже зимової погоди, жителям більшості областей знову доведеться насолоджуватися весною в кінці січня. Синоптик Наталка Діденко розповіла про раптове потепління і зробила важливе попередження і погоду на вихідних.

Вона зазначила, що в суботу, 25 січня, в деяких областях країни очікується сильний поривчастий вітер і похмура погода, в от в неділю майже скрізь вигляне сонце. Наступне погіршення погодних умов прийде в середу, 29 січня.

"У Сумській, Харківській, Луганській, Чернігівській і Київській областях в суботу очікується похмура погода, місцями з невеликими опадами. У неділю наш європейський антициклон дасть щигля північному циклону, в Україні буде переважати суха погода, навіть з сонцем. Хіба що в Карпатах пройде сніг та мокрий сніг", - повідомила синоптик і зробила важливе попередження.

"25 січня на Півночі та Сході ще втримається поривчастий, до сильного, західний вітер. А так, буде переважати помірний", - написала Діденко.

Карта погоди

Вона розповіла, що температура повітря в нічні години складе від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень 25 січня очікується від +2 до +6 градусів, в неділю буде ще тепліше, від +3 до +9 градусів.

"У Києві В суботу буде хмарно і вітряно, в неділю буде світити сонце, і вщухне вітер. Заплануйте прогулянку в неділю, буде хороший день. Температура повітря в столиці вночі близько нуля, 25 січня +2 градуси, 26 січня +4 +5 градусів", - написала Наталка Діденко і попередила, що з 29 січня погода різко зміниться.

"З понеділка в Україні скрізь потеплішає на 2-4 градуси, опади підійдуть 29 січня, в середу, а значить метеозалежним приготуватися", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі зазначили, що з понеділка синоптична ситуація почне погіршуватися у багатьох областях. Температура повітря буде високою на півдні та заході країни, на сході очікується підвищення температури до +5 градусів. Однак частину країну охопить дощами, місцями можливий сніг та мокрий сніг.

Карта погоди на 28 січня