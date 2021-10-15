ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Будьте обережні: ці продукти не варто вживати людям з діабетом

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 13:01
Будьте обережні: ці продукти не варто вживати людям з діабетом Лікар назвала продукти, які підвищують цукор в крові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Людям з діабетом другого типу необхідно уникати продуктів, які підвищують рівень цукру в крові. В першу чергу, це стосується солодких напоїв і продуктів з вмістом цукру.

Лікар Шарлотта Нортон з Великобританії назвала несолодкі продукти, які можуть підвищувати цукор в крові.

Першим у списку медик відзначила йогурти з фруктовими наповнювачами. Вона порадила уникати їх за всяку ціну, через те, що в них міститься багато цукру.

Також варто уникати вживання сухофруктів, білого хліба і білого рису.

"Коли справа доходить до діабету, фрукти часто неправильно сприймають", - зазначила Нортон.

Вона пояснила, що сухофрукти не підходять для харчування тим, у кого підвищений рівень цукру в крові. Однак, виноград вживати варто, оскільки він служить відмінним джерелом клітковини для організму.

"Я не можу не підкреслити важливість клітковини. Оскільки споживання клітковини уповільнює процес травлення, вона допомагає контролювати рівень цукру в крові. Такі продукти, як боби, броколі, авокадо і яблука є відмінними джерелами клітковини", - додала фахівець.

Також лікар порадила людям з діабетом другого типу вживати деякі продукти в більшому обсязі. Наприклад, нежирного м'яса або його замінників – для тих, кому протипоказані насичені жири.

Основою здорового харчування лікар називає овочі, тому, що вони здатні наситити організм не тільки клітковиною, але і вітамінами й мінералами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що діти хворіють на коронавірус не менше дорослих і теж можуть отримати серйозні ускладнення.

А також розповідали про те, що з 1 жовтня інсулін в аптеках видаватимуть тільки за електронними рецептами.

Читайте РБК-Україна в Google News
диабет Здорова їжа Здорове харчування Поради лікаря
LITE
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела