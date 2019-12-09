Будьте осторожны: погода в нескольких регионах сильно ухудшится

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни существенно испортится

Погода в Украине во вторник, 10 декабря, ожидается прохладная, но в большинстве регионов сухая. По прогнозу синоптиков, в нескольких областях может пройти дождь и мокрый снег с дождем. Температура воздуха высокой будет только на юге.

Погода на востоке страны порадует прояснениями и отсутствием осадков. Ночная температура воздуха в регионе от 0 до -2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2 +6 градусов.

В южных областях переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до +3 градусов, до -1 градуса может похолодать только в Херсонской области. Днем в регионе будет тепло, синоптики прогнозируют от +5 +8 градусов в Херсоне и Николаеве до +10 +12 градусов в Одессе.

В Крыму облачно с прояснениями. Ночью +2 +4 градуса, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

На севере страны будет прохладно, но сухо, местами солнечно. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -1 +1 градус, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В западных областях будет преимущественно солнечно и сухо, возможна небольшая облачность. Не повезет с погодой жителям Закарпатья и Ивано-Франковской области – там синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы от -1 до +1 градуса, днем ожидается в регионе от +3 до +5 градусов, местами потеплеет до +7 градусов.

В центральной части страны сухо, осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до -2 градусов, днем столбики термометров покажут +3 +6 градусов.

В Киеве 10 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Ночная температура воздуха -1 +1 градус, днем потеплеет до +4 +6 градусов.

Погода в Украине 10 декабря

По прогнозу синоптиков, в конце текущей недели ожидается понижение температуры воздуха практически во всех регионах Украины. Также возможны небольшие осадки в виде кратковременного дождя и мокрого снега.