Будьте обережні: погода в декількох регіонах сильно погіршиться

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні істотно зіпсується

Погода в Україні у вівторок, 10 грудня, очікується прохолодна, але в більшості регіонів суха. За прогнозом синоптиків, у кількох областях може пройти дощ і мокрий сніг з дощем. Температура повітря високою буде тільки на півдні.

Погода на сході країни порадує проясненнями та відсутністю опадів. Нічна температура повітря від 0 до -2 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +2 +6 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до +3 градусів, до -1 градуса може похолодати тільки в Херсонській області. Вдень у регіоні буде тепло, синоптики прогнозують від +5 +8 градусів в Херсоні та Миколаєві до +10 +12 градусів в Одесі.

У Криму хмарно з проясненнями. Вночі +2 +4 градуси, вдень повітря прогріється до +7 +9 градусів.

На півночі країни буде прохолодно, але сухо, місцями сонячно. Нічна температура повітря коливатиметься в межах -1 +1 градус, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У західних областях переважно сонячно і сухо, можлива невелика хмарність. Не пощастить з погодою жителям Закарпаття та Івано-Франківської області – там синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура повітря в нічні години від -1 до +1 градуса, вдень очікується в регіоні від +3 до +5 градусів, місцями потеплішає до +7 градусів.

В центральній частині країни сухо, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +3 +6 градусів.

У Києві 10 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Нічна температура повітря -1 +1 градус, вдень потеплішає до +4 +6 градусів.

Погода в Україні 10 грудня

За прогнозом синоптиків, в кінці поточного тижня очікується зниження температури повітря практично в усіх регіонах України. Також можливі невеликі опади у вигляді короткочасного дощу і мокрого снігу.