Будьте осторожны: погода в начале недели будет опасной

Погода в Украине в начале рабочей недели ожидается опасная, так как в некоторых регионах пройдут сильные дожди с градом и шквалами, а на остальной территории ожидается повышение температуры до +35 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается жаркой и обещанной прохлады смогут дождаться только лишь в западных областях. Там пройдут грозы и ливни, а температура днем не превысит +25 +28 градусов.

"Жара. Жара. Жара. Такой он, прогноз погоды на ближайшую неделю. Дневная температура воздуха составит +30 +35 градусов, в западных областях +27 +31 градус. Пожарная опасность возрастет, особенно в засушливых местах. Осторожно! Кратковременные дожди с грозами завтра, 10 июня, пройдут в западной части Украины, на Севере, в Винницкой области и местами в Харьковской области. Не забываем, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град. Все. На остальной территории сухо", - предупредила Наталка Диденко.

Карта погоды

В Киеве в понедельник будет жарко и душно, возможна небольшая гроза.

"В Киеве понедельник будет жарким, до +30 +32 градусов, есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья. Хотя, конечно, во время дождя можно будет немного вдохнуть и выдохнуть, так как температура воздуха временно снизится. Следующая неделя в Киеве будет жаркой, вероятность дождей – невысокая", - сообщила синоптик.

Погода в Украине 10 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала о том, какая погода ждет Украину на следующей неделе.

А также рассказывали о том, что большую часть регионов накроет сильными дождями и штормовым ветром.