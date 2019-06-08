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Стихия готовит новый удар: какие области в зоне риска

STYLERЖизнь    08.06.2019 - 19:09
Стихия готовит новый удар: какие области в зоне риска
Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)

Непогода 9 июня снова наведается в Украину

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет сопровождаться значительными осадками на большей части территории страны. Грозовые дожди пройдут на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в некоторых районах при грозах ожидаются сильные ливни, шквалы и град.

Стихия готовит новый удар: какие области в зоне риска

Фото: Метеокарта (facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что из-за сильных осадков украинцы стали почти ежедневно сталкиваться с аномальными погодными явлениями.

В воскресенье на остальной территории Украины будет сухо. 

Синоптик также рассказала о повышении температуры воздуха в течение дня 9 июня - столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов почти во всех областях.

На Западе завтра будет свежее - температура воздуха составит от +24 до +27 градусов.

В столице в воскресенье вероятны дожди с грозой. Максимальная температура воздуха в Киеве ожидается около +28... +30 градусов.

Стихия готовит новый удар: какие области в зоне риска

Иллюстративное фото: Жара (УНИАН)

Как сообщалось ранее, 6 июня в Арцизе под Одессой прошел сильный ливень, который сменился градом. Местным жителям удалось сфотографировать кусочки льда, которые падали с неба - они были в форме кораллов. 

Также мы писали о том, что ураган разнес в щепки село под Херсоном. 

Напомним, что непогода в оккупированном Крыму превратила улицы городов в грязные бурлящие потоки. В Севастополе 7 июня выпало 27 мм осадков, а в пригородах – 47 мм, таким образом дождь за два часа превысил месячную норму осадков. В районе Фороса произошел обвал горной породы на участке дороги Ялта - Гончарное. От непогоды пострадал также знаменитый Воронцовский дворец.

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