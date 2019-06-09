Будьте обережні: погода на початку тижня буде небезпечною

Погода в Україні на початку робочого тижня очікується небезпечна, так як в деяких регіонах пройдуть сильні дощі з градом та шквалами, а на решті території очікується підвищення температури до +35 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується спекотною і обіцяної прохолоди зможуть дочекатися лише в західних областях. Там пройдуть грози і зливи, а температура вдень не перевищить +25 +28 градусів.

"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень. Денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях +27 +31 градус. Пожежна небезпека зросте, особливо в посушливих місцях. Обережно! Короткочасні дощі з грозами завтра, 10 червня, пройдуть в західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області місцями у Харківській області. Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град. Все. На решта території сухо", - попередила Наталка Діденко.

Карта погоди

У Києві в понеділок буде спекотно і душно, можлива невелика гроза.

"В Києві понеділок буде спекотним, до +30 +32 градусів, є ймовірність грозового дощу, який тільки підсилить відчуття задухи. Хоча, звичайно, під час дощу можна буде трохи вдихнути і видихнути, так як температура повітря тимчасово знизиться. Наступний тиждень в Києві буде спекотним, ймовірність дощів – невисока", - повідомила синоптик.

Погода в Україні 10 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповіла про те, яка погода чекає Україну на наступному тижні.

А також розповідали про те, що більшу частину регіонів накриє сильними дощами і штормовим вітром.