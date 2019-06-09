Украину зальет и задует: объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Непогода 9 июня принесет шквалы и грозы с градом в некоторых областях

Погода в Украине 9 июня будет дождливая, на Правобережье местами ожидается град и сильные порывы ветра и шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Об этом говрится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В воскресенье на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами.

В среднем сила ветра составит от 5 до 10 м/с. Направление преимущественно восточное, только в западных областях - северо-западное.

Температура воздуха в среднем в течение дня ожидается от +25 до +30 градусов, в восточных регионах будет жара до +33 градусов, а в Карпатском регионе - от +22 до +26 градусов, в самих Карпатах прогнозируется от +15 до +20 градусов.

В темное время суток по стране в среднем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.

Карта погоды на 9 июня (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

В Украине из-за непростых погодных условий объявлено штормовое предупреждение, передает сообщение метеорологов сайт Gismeteo.

На Западе термометры покажут днем в воскресенье от +23 до +27 градусов.

В северных и центральных областях температура воздуха составит от +25 до +30 градусов.

На Востоке теплая погода "перекочует" в жару - будет от +30 до +33 градусов.

В южных областях прогнозируется температура воздуха в пределах +25...+30 градусов.

Иллюстративное фото: Погода в Украине (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о непогоде 9 июня. По ее прогнозу, грозовые дожди пройдут на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях. В некоторых районах при грозах ожидаются сильные ливни, шквалы и град.

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