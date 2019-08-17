Синоптики предупредили украинцев о ненастье и сильном похолодании

Погода в Украине (flickr.com/santea)

Синоптики предупредили о понижении температуры воздуха в Украине до 8 градусов

Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет весьма неоднозначной. Север и восток страны накроет ливневыми дождями и грозами, а на западе синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +8 градусов.

Погода на востоке Украины огорчит жителей ливнями и грозовыми дождями. В Полтаве и Днепре возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

В южных областях ожидается комфортная и солнечная погода, без осадков. Ночная температура воздуха составит от +13 до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +25 +27 градусов, в Херсоне до +28 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют дождь с грозой и существенное похолодание. Ночью в регионе ожидается от +11 до +13 градусов, дневная температура воздуха составит всего +19 +21 градус.

В западных областях будет солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Однако синоптики предупреждают о резком снижении температуры воздуха. Ночью в регионе ожидается от +8 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов, теплее будет только на Закарпатье, до +24 +26 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем воздух нагреется до +20 +24 градусов.

В Киеве 17 августа будет прохладно, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +19 +21 градус.

Погода в Украине 17 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о рекордном похолодании в Украине 17-18 августа.