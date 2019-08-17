Синоптики попередили українців про негоду і сильне похолодання

Погода в Україні (flickr.com/santea)

Синоптики попередили про зниження температури повітря в Україні до 8 градусів

Погода в Україні в суботу, 17 серпня, буде вельми неоднозначною. Північ та схід країни накриє дощами та грозами, а на заході синоптики прогнозують пониження температури повітря до +8 градусів.

Погода на сході України засмутить жителів зливами і грозовими дощами. У Полтаві та Дніпрі можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

У південних областях очікується комфортна і сонячна погода, без опадів. Нічна температура повітря становитиме від +13 до +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 +27 градусів, у Херсоні до +28 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +16 +18 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують дощ з грозою і суттєве похолодання. Вночі в регіоні очікується від +11 до +13 градусів, денна температура повітря становитиме +19 +21 градус.

У західних областях буде сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Проте синоптики попереджають про різке зниження температури повітря. Вночі в регіоні очікується від +8 до +12 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів, тепліше буде лише на Закарпатті, до +24 +26 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі, місцями можливі грози. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, вдень повітря нагріється до +20 +24 градусів.

У Києві 17 серпня буде прохолодно, очікується невеликий короткочасний дощ. Вночі від +11 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +19 +21 градус.

Погода в Україні 17 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила про рекордне похолодання в Україні 17-18 серпня.