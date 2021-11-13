Будьте осторожны: какие приметы с украшениями предупреждают о проблемах

Украшения из золота и серебра использовались еще в древние времена. Они служат для дополнения образа, подчеркивания красоты, оберегами и показывали статус их хозяина. С такими украшениями со старины связывали многие приметы, которые указывали на вероятность проблем в ближайшем будущем.
Какие приметы об украшениях сигнализируют о проблемах – читайте в материале ниже.
Цепочки часто являются единственными украшениями на теле их владельца. Их носят на руках, ногах, шее или на поясе. Чаще всего – это цепочки из золота или серебра, но порой их украшают драгоценными или полудрагоценными камнями.
Если порвалась цепочка из серебра – это говорит о проблемах со здоровьем, может разболеться больной зуб.
Порвалась цепочка из золота – ждите обострения хронической болезни.
Порвалась цепочка из платины – возможно общее ухудшение самочувствия, а у больного человека ожидаются осложнения.
Если порвалась цепочка из любого другого металла – это знак о том, что пора подумать о своем внешнем виде и привести себя в порядок.
Если цепочка порвалась прямо на шее – плохая примета. Она предупреждает, что могут возникнуть конфликты с близкими людьми.
Порвался браслет на руке – могут возникнуть проблемы на работе и решать их придется довольно долго.
Порвался браслет на ноге – ближайшая поездка окажется неудачной и стоит подумать о том, чтобы ее перенести или отложить.
Порвалась цепочка на поясе – отношения с близким человеком идут к разрыву.
Цепочка расстегнулась по непонятной причине – в жизни ожидайте подножки и мелкие неприятности.
Украшение порвалось, и потерялось – ваши враги пытаются вам навредить.
Цепочка порвалась, и во время падения удалось ее поймать – обнаружится скрытая проблема со здоровьем и ее получится быстро исправить.
Цепочка сломалась – ваши грехи и раскаяние тянут вас вниз, приносят негатив. Нужно избавиться от тяжелых мыслей.
Цепочка погнулась, деформирована – ваши неправильные поступки могут привести к серьезным проблемам в близком будущем.
Цепочка сломалась и упала на землю под ноги – к серьезным болезням, неизлечимым.
Если цепочка порвалась и бесследно исчезла, а хозяин заметил это только через некоторое время – хорошая примета, обещает избавление от всех бед и врагов.
Потерять цепочку, которую подарил близкий человек – к расставанию.
Если одинокий человек уронил порванное украшение, которое сам себе купил – к появлению в жизни второй половинки.
Порвать или потерять цепочку в выходные дни или праздник – к появлению завистников и сплетен.
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать за обеденным столом.
А также рассказывали о том, какие приметы говорят о скором расставании с близким человеке или разводе.