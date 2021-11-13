Будьте обережні: які прикмети з прикрасами попереджають про проблеми

Ланцюжки часто є єдиними прикрасами на тілі їх власника. Їх носять на руках, ногах, шиї або на поясі. Найчастіше - це ланцюжки з золота або срібла, але часом їх прикрашають дорогоцінними або напівдорогоцінним камінням.

Ланцюжки на шиї

Якщо порвався ланцюжок зі срібла - це говорить про проблеми зі здоров'ям, може розболітися хворий зуб.

Порвався ланцюжок із золота - чекайте загострення хронічної хвороби.

Порвався ланцюжок з платини - можливе загальне погіршення самопочуття, а у хворої людини очікуються ускладнення.

Якщо порвався ланцюжок з будь-якого іншого металу - це знак про те, що пора подумати про свій зовнішній вигляд і привести себе в порядок.

Якщо ланцюжок порвався прямо на шиї – погана прикмета. Вона попереджає, що можуть виникнути конфлікти з близькими людьми.

Ланцюжки на руках або ногах

Порвався браслет на руці - можуть виникнути проблеми на роботі й вирішувати їх доведеться досить довго.

Порвався браслет на нозі – найближча поїздка виявиться невдалою і варто подумати про те, щоб її перенести або відкласти.

Інші прикмети про прикраси

Порвався ланцюжок на поясі – відносини з близькою людиною йдуть до розриву.

Ланцюжок розстебнувся з незрозумілої причини - в житті чекайте підніжки та дрібні неприємності.

Прикраса порвалася, і загубилася – ваші вороги намагаються вам нашкодити.

Ланцюжок порвався, і під час падіння вдалося його зловити – виявиться прихована проблема зі здоров'ям і її вийде швидко виправити.

Ланцюжок зламався - ваші гріхи та каяття тягнуть вас вниз, приносять негатив. Потрібно позбутися від важких думок.

Ланцюжок погнувся, деформований – ваші неправильні вчинки можуть привести до серйозних проблем в близькому майбутньому.

Ланцюжок зламався і впав на землю під ноги – до серйозних хвороб, невиліковних.

Якщо ланцюжок порвався і безслідно зник, а господар помітив це тільки через деякий час – хороша прикмета, обіцяє позбавлення від усіх бід і ворогів.

Втратити ланцюжок, який подарувала близька людина – до розставання.

Якщо самотня людина впустила порвану прикрасу, яке сама собі купила – до появи в житті другої половинки.

Порвати або втратити ланцюжок у вихідні дні або свято – до появи заздрісників і пліток.