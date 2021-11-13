Будьте обережні: які прикмети з прикрасами попереджають про проблеми
Прикраси з золота і срібла використовувалися ще в стародавні часи. Вони служать для доповнення образу, підкреслення краси, оберегами та показували статус їх господаря. З такими прикрасами зі старовини пов'язували багато прикмет, які вказували на ймовірність проблем в найближчому майбутньому.
Які прикмети про прикраси сигналізують про проблеми – читайте в матеріалі нижче.
Ланцюжки часто є єдиними прикрасами на тілі їх власника. Їх носять на руках, ногах, шиї або на поясі. Найчастіше - це ланцюжки з золота або срібла, але часом їх прикрашають дорогоцінними або напівдорогоцінним камінням.
Ланцюжки на шиї
Якщо порвався ланцюжок зі срібла - це говорить про проблеми зі здоров'ям, може розболітися хворий зуб.
Порвався ланцюжок із золота - чекайте загострення хронічної хвороби.
Порвався ланцюжок з платини - можливе загальне погіршення самопочуття, а у хворої людини очікуються ускладнення.
Якщо порвався ланцюжок з будь-якого іншого металу - це знак про те, що пора подумати про свій зовнішній вигляд і привести себе в порядок.
Якщо ланцюжок порвався прямо на шиї – погана прикмета. Вона попереджає, що можуть виникнути конфлікти з близькими людьми.
Ланцюжки на руках або ногах
Порвався браслет на руці - можуть виникнути проблеми на роботі й вирішувати їх доведеться досить довго.
Порвався браслет на нозі – найближча поїздка виявиться невдалою і варто подумати про те, щоб її перенести або відкласти.
Інші прикмети про прикраси
Порвався ланцюжок на поясі – відносини з близькою людиною йдуть до розриву.
Ланцюжок розстебнувся з незрозумілої причини - в житті чекайте підніжки та дрібні неприємності.
Прикраса порвалася, і загубилася – ваші вороги намагаються вам нашкодити.
Ланцюжок порвався, і під час падіння вдалося його зловити – виявиться прихована проблема зі здоров'ям і її вийде швидко виправити.
Ланцюжок зламався - ваші гріхи та каяття тягнуть вас вниз, приносять негатив. Потрібно позбутися від важких думок.
Ланцюжок погнувся, деформований – ваші неправильні вчинки можуть привести до серйозних проблем в близькому майбутньому.
Ланцюжок зламався і впав на землю під ноги – до серйозних хвороб, невиліковних.
Якщо ланцюжок порвався і безслідно зник, а господар помітив це тільки через деякий час – хороша прикмета, обіцяє позбавлення від усіх бід і ворогів.
Втратити ланцюжок, який подарувала близька людина – до розставання.
Якщо самотня людина впустила порвану прикрасу, яке сама собі купила – до появи в житті другої половинки.
Порвати або втратити ланцюжок у вихідні дні або свято – до появи заздрісників і пліток.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити за обіднім столом.
А також розповідали про те, які прикмети говорять про швидке розставання з близькою людиною або розлучення.