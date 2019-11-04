Будьте осторожны: астролог рассказал, кому стоит опасаться несчастных случаев

Гороскоп на ноябрь 2019 расскажет о том, каким знакам Зодиака стоит опасаться несчастных случаев и как минимизировать риски. Известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, которым стоит быть осторожными, особенно в первой половине месяца.

В астрологическом прогнозе речь идет о Девах, Близнецах и Раках.

Гороскоп 2019 - кого ждут неудачи в ноябре (Фото: коллаж РБК-Украина)

Девы

Представителям этого знака гороскоп советует быть осторожными, особенно на дорогах. В этот период Девы будут особенно невнимательны, отвлекаясь на всякого рода мысли.

Связано это с тем, что данный Зодиак будет озабочен рабочими либо любовными моментами, однако звезды советуют поменьше суетиться и обратить внимание на свое здоровье.

Близнецы

Близнецам стоит остерегаться несчастных случаев и травм, особенно во время вождения транспортных средств, занятий спортом, а также при использовании потенциально опасных предметов.

Кроме того, Близнецы могут получить новости, которые ошеломят и "загонят в тупик". Данному Зодиаку рекомендуется заранее приготовиться к неприятным известиям от близких.

Гороскоп 2019 - кого ждут неудачи в ноябре (Фото: коллаж РБК-Украина)

Рак

Не намного лучше гороскоп и для Рака. Их поджидают не травмы, но серьезные разбирательства, которые по итогу могут привести к проблемам. В первой середине месяца ожидайте конфликты на работе.

Однако избежать этого можно. Постарайтесь быть терпеливее и относиться ко всему с пониманием. Не расходуйте энергию на конфликты и агрессию.