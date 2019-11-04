Будьте обережні: астролог розповів, кому варто побоюватися нещасних випадків

Гороскоп на листопад 2019 розповість про те, яким знакам Зодіаку варто побоюватися нещасних випадків і як мінімізувати ризики. Відомий астролог Павло Глоба назвав деяких представників зодіакального кола, яким варто бути обережними, особливо в першій половині місяця.

У астрологічному прогнозі йдеться про Дів, Близнюків та Раків.

Гороскоп 2019 - кого чекають невдачі в листопаді (Фото: колаж РБК-Україна)

Діви

Представникам цього знаку гороскоп радить бути обережними, особливо на дорогах. У цей період Діви будуть особливо неуважні, відволікаючись на всякого роду думки.

Це пов'язано з тим, що даний Зодіак буде стурбований робітниками або любовними моментами, однак зірки радять поменше метушитися і звернути увагу на своє здоров'я.

Близнюки

Близнюкам варто остерігатися нещасних випадків і травм, особливо під час водіння транспортних засобів, занять спортом, а також при використанні потенційно небезпечних предметів.

Крім того, Близнюки можуть отримати новини, які приголомшать і "заженуть в глухий кут". Цьому Зодіаку рекомендується заздалегідь приготуватися до неприємних повідомлень від близьких.

Гороскоп 2019 - кого чекають невдачі в листопаді (Фото: колаж РБК-Україна)

Рак

Не набагато краще гороскоп для Рака. Їх чекають не травми, але серйозні сварки, які в підсумку можуть привести до проблем. У першій середині місяця очікуйте конфлікти на роботі.

Однак уникнути цього можна. Постарайтеся бути терплячим і ставитися до всього з розумінням. Не витрачайте енергію на конфлікти і агресію.