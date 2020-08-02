Полиция помочь отказалась: аферисты из Сум "развели" квартирантов на 60 тысяч

Аферисты из Сум обокрали квартирантов на 60 тысяч (pixabay)

Мошенники украли вещи и перестали выходить на связь

В Сумах появились ушлые мошенники, которые скрываются под "масками" доброжелательных арендодателей. Сначала они сдают квартиру, а потом - пока никого нет дома - меняют замок на двери и вывозят вещи. Подробности аферы опубликованы на странице пострадавшей в социальной сети Facebook.

"Началось все с того, что мы с парнем поехали на неделю в Полтаву к друзьям. По возвращению в Сумы, спустя неделю, отправились домой в съемную квартиру по адресу ул. Троицкая 24, кв 5. Поднявшись на нужный этаж и, вставив ключ в замочную скважину, обнаружили, что замок был сменен без нашего ведома", - указано в сообщении.

На телефонные звонки долгое время никто не отвечал и в конечном итоге пришлось ночевать на улице. "На следующий день, когда нас впустили в квартиру, мы увидели, что вся техника и вещи были куда-то вывезены. После чего нам выставили счет за якобы нанесенные квартире повреждения. Стало понятно, что нас шантажируют. Изначально была названа сумма в 2 тысячи гривен. Когда деньги были найдены, указанной ранее суммы оказалось недостаточно. Теперь мы должны были 5 тысяч гривен", - пишет постадавшая.

В полиции помагать не захотели, поэтому было принято решение связаться с аферисткой и отдать ей деньги. Нина Николаевна (имя мошенницы) тут же предложила прийти на следующий день и посмотреть вещи.

"Мы пришли к указанному месту (прошу обратить внимание, что указанное место - это подвал), где лежала груда уже сгнивших вещей. Одежда лежала в земляном подвале как куча мусора на протяжении нескольких месяцев. При этом, в подвале не было обнаружено ни техники, ни мебели (электрочайник, музыкальные колонки, фен, плойка, два утюга, настольные лампы, тепловентилятор, различная посуда, стол и пр). В общей сложности нанесенный ущерб составил более 60 тысяч!" - указано в сообщении.

Через время пострадавшая пошла в полицию и заявление о краже вещей было составлено повторно. Полиция сообщила, что такие вопросы должны решаться через суд. Но решение данного вопроса стоит немалых денег, поэтому такой вариант на данный момент остается недоступным.

"Работает мошенница в метеорологическом центре Сум и выглядит вполне прилично. То есть человек, который с первого взгляда показался нам вполне адекватным и хорошим, оказался подлым аферистом. К слову, мошенница также неоднократно заходила в квартиру, пока нас не было, и рылась в вещах. В один из ее визитов, из квартиры убежал наш кот", - указано в сообщении.

Украинцам советуют более ответственно относиться к поиску квартиры, чтобы не попасться в подобную ситуацию.

Напомним, что мошенники придумали новый обман с банковскими картами.