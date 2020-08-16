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Обманули вкладчиков на восемь миллионов гривен: схема новой аферы

Воскресенье 16 августа 2020 08:40
Обманули вкладчиков на восемь миллионов гривен: схема новой аферы
Аферисты в Украине (Коллаж: РБК-Украина)
Автор: Дарья Русина

Мошенники принимали деньги вкладчиков через криптовалютные и электронные кошельки

Аферисты не перестают удивлять жителей Украины новыми схемами обмана. Не так давно сотрудники киберполиции Киевской области выявили финансовую "пирамиду" в интернете.

Организаторы аферы присвоили себе деньги вкладчиков, что в общей сложности составило колоссальную сумму - свыше восьми миллионов гривен. Об этом проинформировала киберполиция Украины.

Отмечается, что трое граждан создали более 10 веб-сайтов, на которых предлагали получать пассивный доход от инвестирования в перспективную компанию. Администраторы сайтов придерживались анонимности, принимая деньги через электронные кошельки. Таким образом группировка хотела снизить риски возможного наказания.

Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов и после получения денег мошенники сразу же их блокировали. На мошеннические действия попались более 100 человек. Среди обманутых есть и украинцы, и иностранцы.

Киберполиция выяснила, что офис компании находился в Одессе, где в ходе обыска была изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

На данный момент следователи пытаются установить всех, кто пострадал от наглых аферистов. Открыто уголовное производство по ст. Мошенничество (ч.4 ст.190 УК).

Напомним, что аферисты из Сум "развели" квартирантов на 60 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в Одессе мошенник обманул туристов на крупную сумму.

А также рассказывали о том, что ПриватБанк попал в скандал из-за фальшивых купюр в банкомате.

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