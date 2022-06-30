Будьте благоразумными. Приближается "летняя волна" супружеских измен

Солнце, пот и откровенная одежда. С повышением температуры воздуха возрастает и половое влечение. И это, говорят эксперты, повышает случаи супружеских измен.

Когда чаще всего изменяют мужчины и женщины и что побуждает их к этому (кроме жары) – читайте на Styler.

Когда люди больше всего хотят половой близости?

Согласно исследованию ресурса LoveHoney, наибольшую сексуальную активность мужчины и женщины проявляют в июле. На втором месте - август. А замыкает тройку "сексуальных" месяцев июнь.

"Это потому, что мы, как правило, чувствуем себя счастливее и оптимистичнее, когда хорошая погода и долгие ночи", - говорят эксперты.

Кроме того, секс летом качественнее благодаря гормонам, которые наполняют наше тело в солнечную погоду.

"Летнее солнце способствует дополнительному высвобождению серотонина и дофамина. Это две наиболее энергичные и позитивные нейрохимические вещества в человеческом мозге, которые влияют, в том числе на более пылкий секс", – пояснил психолог Клифф Арналл изданию Metro.

Если говорить о днях недели, то опрошенные LoveHoney люди расставили их по популярности в таком порядке:

суббота

пятница

воскресенье

четверг

среда

вторник

понедельник

Июль - месяц супружеских измен

Администрация популярного сайта знакомств Illicit Encounters называет второй месяц лета "пиковым временем для супружеских измен".

Именно в июле, говорят авторы ресурса, количество регистраций на сайте растет в среднем на 18%. И большинство из них ищут "недолговременных" отношений.

"Активность в делах амурных возрастает почти в 5 раз в течение июля. В первые три недели наблюдается постоянный рост супружеских измен. А пик приходится на 20-е числа... в это время года заведения отдыха всегда переполнены парами, которые ищут кого - то "на стороне", - говорит секс-эксперт Джессика Леони.

Но статистика - это лишь цифры. Ведь, будем откровенными: если кто-то и собирается предать, то он сделает это независимо от погоды или времени года…

Июль – месяц супружеских измен (фото: Freepik)

Почему изменяют женщины?

Статистика показывает, что среди наиболее частых причин, побуждающих к измене среди женщин, есть следующие:

недовольство сексом с постоянным партнером

интимная близость из-за алкогольного опьянения

служебный роман

несоответствие либидо с постоянным партнером

соблазн незнакомца (пикап)

месть за измену партнера

отвержение идеи полигамии

Почему изменяют мужчины?

А вот в мужья, отвечая на данный вопрос, говорят, что чаще всего изменяют из-за того, что "был пьян и представилась возможность".

Также в топе причин:

желание секса сильнее, чем у партнерши

надоел секс с одним человеком

служебный роман

последовал примеру друзей, которые тоже предавали

месть за измену жены

"жизнь слишком коротка, чтобы оставаться с одним партнером"

хобби - вести подсчет партнерш

Причины измен у мужчин и женщин разнятся (фото: Freepik)

Как уберечься от супружеских измен

Волнуетесь, что ваш партнер или партнерша может "пойти на лево"? Тогда можете обратить внимание на несколько предупреждающих знаков.

Лаконичность в общении

Вам трудно общаться? Заметили, что раньше ответы жены / мужа на сообщения были быстрыми, а теперь иногда они часами не отвечают?

Конечно, это не означает автоматически, что намечается измена, но в сочетании с другими "красными флажками" это может вызвать беспокойство.

Близость исчезает

Романтика и страсть в отношениях угасла, и вы чувствуете себя все "оторванными" друг от друга.

Чрезмерная конспирация

Каждый человек имеет право на конфиденциальность и личную жизнь. Но если ваш партнер или партнерша никогда не выпускает телефон из поля зрения, экран всегда перевернут книзу, а также внезапная смена пароля - это все должно насторожить.

Скрытность

Если муж / жена часто уединяются, принимают телефонные звонки вне пределов слышимости и выходят из комнаты, то стоит насторожиться.

Скрытность – тревожный звоночек в ваших отношениях (фото: Freepik)

Больше не ходите на свидания

Если люди влюблены, то никто из них никогда не будет "слишком занят", чтобы проводить время вместе.

Ваша сексуальная жизнь внезапно изменилась

Количество интимных отношений между вами и вашим партнером каждую неделю внезапно уменьшилось или возросло? И то, и другое может быть причиной для беспокойства.

Уменьшение количества интимной близости может означать, что ваша вторая половина удовлетворяет свои потребности вне отношений.