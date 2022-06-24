Какие вещи в доме мужчины говорят женщине, что нужно бежать: отношений точно не получится

Психологи составили список вещей в доме мужчины, которые дадут вам четкий сигнал, что построить отношения с этим человеком не получится. И самое разумное, что вы можете сделать - бежать без оглядки, так как с парнем явно что-то не так.

Книжные полки

Если они пустые или их вообще в доме нет, то хорошо подумайте - это не совсем нормально. Любой человек имеет хотя бы небольшую полку с книгами.

Читающие мужчины согласно исследованиям, более чувственные, самостоятельные и готовы к отношениям. А вот те, кто книги презирает, чаще всего оказывают тиранами.

Большое количество видеоигр

Супер навороченное кресло для геймера, огромное количество видеоигр, крутая игровая клавиатура и мышка - тревожный знак. Успешный парень не станет погружаться с головой в виртуальный мир.

Конечно же, многие мужчины любят расслабиться с помощью игр после тяжелого рабочего дня, но в целом - это не очень хорошо.

Игрушки

И сейчас речь идет не о коллекциях моделей автомобилей, кораблей или самолетов. Но если у взрослого мужчины дома коллекция игрушек по мотивам игр, сериалов или мультфильмов, и она не принадлежит сыну или младшему брату, то вам стоит побыстрее уходить.

Такой мужчина явно незрелый и совершенно не готов к серьезным отношениям.

Чужие вещи

И такие вещи явно кидаются в глаза - это обычно означает, что ваш избранник заядлый тусовщик и у него дома частенько отрываются друзья. Такой мужчина не сможет сделать женщину счастливой, и друзья будут на первом месте.

Его любовь к вечеринкам может указывать и на другие вредные привычки - тяга к алкоголю, возможно даже и наркотикам.

Бардак

Тотальный бардак в доме, неприятный запах, гора немытой посуды - четкий сигнал, что перед вами неуспешный и незрелый человек. Этот парень - обычный мальчишка, которого так и не приучили к порядку.

Мама

Ситуации, конечно же, бывают разные. Но чаще всего наличие мамы указывает на то, что парень не годится для отношений. Мужчины более склонны к независимости, и они съезжают от мамы, чтобы начать собственную жизнь.

Если ваш избранник этого не сделал и уважительной причины для этого нет (например, мама тяжело больна) - то вам стоит хорошо подумать, стоит ли вам продолжать общение.

Женские вещи

Если вы в доме своего кавалера увидели женские вещи и есть намеки, что она там бывает часто или даже живет - уходите немедленно. Скорее всего, мужчина просто забыл их убрать или же ему совершенно наплевать на то, что вы их увидите.

Нормальный мужчина понимает, что женщина все равно будет сомневаться в его словах постарается убрать с глаз все, что может вызвать подозрение.