Психологи раскрыли удивительный секрет счастливых отношений: нужен всего один элемент

Любой, даже самый крепкий и счастливый союз, оказывается порой под натиском проблем, разочарований, обид и неурядиц. И существует только один элемент, который поможет выстоять в борьбе и сделать пару самой счастливой на планете.

Как сообщает издание Cluber , ключевым фактором успешных отношения является то, что счастливые пары способны вместе наслаждаться позитивными и радостными моментами.

Психологи отмечают, что этот фактор может показаться на первый взгляд очевидным. Но в реальности чаще всего не так. Разделение радостей повседневной жизни действительно способствует стабильности и счастью в отношениях.

И преодолеть трудности можно - вместе посмеявшись. Смех - это и есть тот самый удивительный секрет счастливых отношений, который хотят знать все люди на земле.

Были изучены жизни супружеских пар среднего и старшего возраста. И во время исследования психологи сосредоточились на общих преимуществах, связанных с умением управлять эмоциями.

Эта способность называется "эмоциональная регуляция" - именно она связана с умением чувствовать себя лучше, когда не все хорошо.

И смех является важным компонентом "эмоциональной регуляции". Вы никогда не задумывались, что чувство юмора, умение пошутить даже в трагических ситуациях, сильно помогает сохранить расположение духа и не опустить руки?

"Выражение положительной эмоциональной реакции на такие отрицательные эмоции, как страх, гнев, отвращение. И, возможно, это самый эффективный способ управления негативными эмоциями", - отмечают психологи.

Кстати, если присмотреться к отношениям пар, у которых не все гладко, можно быстро заметить - они не смеются вместе, не разговаривают взглядами с искоркой, не переглядываются как заговорщики.

В Стэндфордском университете провели анализ 13-летнего наблюдения за парами, чтобы выяснить, действительно ли процесс эмоциональной регуляции негативных переживаний помогает лучше справляться с трудностями в отношениях.

Супружеские пары оставались наедине на 15 минут и в это время они говорили о событиях прошедшего дня, общались на тему свежих конфликтов или обсуждали что-то приятное обоим. А в процессе психологи отслеживали физиологические реакции и эмоции участников, а также то, как они справляются с конфликтами.

Результаты оказались весьма интересными. Оказалось, что эмоциональное регулирование является ключевым фактором, от которого зависит удовлетворенность партнеров их супружеской жизнью. И этот инструмент более эффективен у женщин.

То есть, контролировать эмоциональный климат в отношениях может абсолютно любая пара - для этого нужно регулярно вместе смеяться. Это может показаться странным или неестественным, но со временем вы поймете, что поводов для общего смеха может быть очень много.

Использовать такую эмоциональную регуляции очень просто - если видите, что семейный конфликт перерастает во что-то разрушительное, нажмите на паузу. Выдохните и посмотрите на ситуацию со стороны, а потом поищите - с чего вы можете посмеяться вместе с партнером.

Сначала будет сложно так делать, но со временем разрядка негативных эмоций станет вашей привычкой и сохранит ваши отношения счастливыми на многие годы.