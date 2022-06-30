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Будьте розсудливими. Наближається "літня хвиля" подружніх зрад

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 16:07
Будьте розсудливими. Наближається "літня хвиля" подружніх зрад Стало відомо, коли чоловіки і жінки зраджують найчастіше (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сонце, піт і відвертий одяг. З підвищенням температури повітря зростає і статевий потяг. І це, кажуть експерти, підвищує випадки подружніх зрад.

Коли найчастіше зраджують чоловіки та жінки та що спонукає їх до цього (окрім спеки) – читайте на Styler.

Коли люди найбільше хочуть статевої близькості?

Згідно з дослідженням ресурсу LoveHoney, найбільшу сексуальну активність чоловіки та жінки проявляють у липні. На другому місці – серпень. А замикає трійку "сексуальних" місяців червень.

"Це тому, що ми, як правило, почуваємося щасливішими й оптимістичнішими, коли гарна погода й довгі ночі", - кажуть експерти.

Окрім того, секс влітку якісніший завдяки гормонам, які наповнюють наше тіло у сонячну погоду.

"Літнє сонце сприяє додатковому вивільненню серотоніну та дофаміну. Це дві найбільш енергійні та позитивні нейрохімічні речовини в людському мозку, що впливають в тому числі на пристрасніший секс", – пояснив психолог Кліфф Арналл виданню Metro.

Якщо говорити про дні тижня, то опитані LoveHoney люди розставили їх по популярності у такому порядку:

  • субота
  • п'ятниця
  • неділя
  • четвер
  • середа
  • вівторок
  • понеділок

Липень – місяць подружніх зрад

Адміністрація популярного сайту знайомств Illicit Encounters називає другий місяць літа "піковим часом для подружніх зрад".

Саме у липні, кажуть автори ресурсу, кількість реєстрацій на сайті зростає в середньому на 18%. І більшість з них шукають "недовготривалих" стосунків.

"Активність у справах амурних зростає майже в 5 разів протягом липня. У перші три тижні спостерігається постійне зростання подружніх зрад. А пік припадає на 20-ті числа… У цю пору року заклади відпочинку завжди переповнені парами, які шукають когось "на стороні", - говорить секс-експерт Джессіка Леоні.

Але статистика - то лише цифри. Адже, будьмо відвертими: якщо хтось і збирається зрадити, то він зробить це незалежно від погоди чи пори року…

Будьте розсудливими. Наближається &quot;літня хвиля&quot; подружніх зрадЛипень – місяць подружніх зрад (фото: Freepik)

Чому зраджують жінки?

Статистика показує, що серед найбільш частих причин, які спонукають до зради серед жінок, є такі:

  • невдоволення сексом з постійним партнером
  • інтимна близькість через алкогольне сп'яніння
  • службовий роман
  • невідповідність лібідо з постійним партнером
  • зваба незнайомця (пікап)
  • помста за зраду партнера
  • відкидання ідеї полігамії

Чому зраджують чоловіки?

А от у чоловіки, відповідаючи на дане питання, кажуть, що найчастіше зраджують через те, що "був п'яний і випала нагода".

Також у топі причин:

  • бажання сексу сильніше, ніж у партнерки
  • набрид секс з однією людиною
  • службовий роман
  • наслідував приклад друзів, які теж зраджували
  • помста за зраду дружини
  • "життя занадто коротке, щоб залишатися з одним партнером"
  • хобі - вести підрахунок партнерок

Будьте розсудливими. Наближається &quot;літня хвиля&quot; подружніх зрадПричини зрад у чоловіків та жінок різняться (фото: Freepik)

Як уберегтися від подружніх зрад

Хвилюєтесь, що ваш партнер чи партнерка може "піти на ліво"? Тоді можете звернути увагу на кілька попереджувальних знаків.

Лаконічність у спілкуванні

Вам важко спілкуватися? Помітили, що раніше відповіді дружини/чоловіка на повідомлення були швидкими, а тепер іноді вони годинами не відповідають?

Звісно, це не означає автоматично, що намічається зрада, але в поєднанні з іншими "червоними прапорцями" це може викликати занепокоєння.

Близькість зникає

Романтика і пристрасть у стосунках згасла, і ви почуваєтеся дедалі "відірванішими" один від одного.

Надмірна конспірація

Кожна людина має право на конфіденційність і особисте життя. Але якщо ваш партнер чи партнерка ніколи не випускає телефон з поля зору, екран завжди перевернутий донизу, а також раптова зміна пароля - це все має насторожити.

Скритість

Якщо чоловік/дружина часто усамітнюються, приймають телефонні дзвінки поза межами чутності та виходять з кімнати, то варто насторожитися.

Будьте розсудливими. Наближається &quot;літня хвиля&quot; подружніх зрадСкритість – тривожний дзвіночок у ваших стосунках (фото: Freepik)

Більше не ходите на побачення

Якщо люди закохані, то ніхто з них ніколи не буде "занадто зайнятий", щоб проводити час разом.

Ваше сексуальне життя раптово змінилося

Кількість інтимних стосунків між вами та вашим партнером щотижня раптово зменшилася чи зросла? І те, і інше може бути причиною для занепокоєння.

Зменшення кількості інтимної близькості може означати, що ваша друга половина задовольняє свої потреби поза стосунками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі у будинку чоловіка вказують на те що потрібно тікати.

А також ми розказували про те, що психологи розкрили секрет міцних та щасливих стосунків.

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