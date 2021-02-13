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Не будите спящих сурков: климатолог рассказал о сильных морозах в Украине

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине будет морозная на протяжении всего февраля, и холодные воздушные массы задержатся в Центральной и Восточной Европе до конца зимы.

Об этом сообщил журналист и экономист Андрей Блинов в своем Facebook.

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Эксперт по погодной статистике и климатолог-любитель отметил, что нынешнюю стужу можно условно назвать необычной, так как последние пять лет украинцы в последнем месяце зимы наблюдали преимущественно плюсовую температуру.

Причиной, почему в 2021-м вернулись "традиционные" холода, стал приход на северо-восток Европы сибирско-арктических масс из бассейна Карского моря (окраинное море Северного Ледовитого океана), которые Уральские горы не смогли сдержать. Это и обусловило наличие в Украине "уже столь непривычных" морозов.

"Со второй половины января фильтр Уральских гор в отношении поставки холодных сибирско-арктических масс сломался. Из района Карского моря на северо-восток Европы вольно закачивается 30-40 градусный холод, отроги которого то дойдут до востока Франции, то проберутся к Балканам, то прогуляются по просторам Украины до побережья Черного моря", - пишет он.

В этом контексте эксперт в шутливой форме порекомендовал не особо надеяться на предсказание сурка-синоптика о ранней весне в Украине.

Блинов отметил, что обусловленная приходом в Восточную и Центральную части Европы арктических воздушных масс зимняя стужа задержится, как минимум, до конца месяца.

"Вне зависимости от того, в каком настроении просыпались сурки в зоопарках", - резюмировал специалист.

Напомним, что харьковский сурок Тимка предрек наступление весны в Украине уже в середине марта. Между тем, одесского грызуна-"метеоролога" по кличке Ватрушка в День сурка решили не будить из милосердия - в местном зоопарке посчитали, что это может шокировать животное. Кстати, во Львове сурка Марусю планируют разбудить и вытащить из норы 15 февраля.

Ранее мы писали о том, что синоптики дали новый прогноз на весну и предупредили о сильных дождях и холодной погоде.

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