Не будіть сплячих бабаків: кліматолог розповів про сильні морози в Україні

Експерт з погодної статистики та кліматолог-любитель зазначив, що нинішню холоднечу можна умовно назвати незвичайною, оскільки останні п'ять років українці в останньому місяці зими спостерігали переважно плюсову температуру.

Причиною, чому в 2021-му повернув "традиційний" холод, став прихід на північний схід Європи сибірсько-арктичних мас з басейну Карського моря (окраїнне море Північного Льодовитого океану), які Уральські гори не змогли стримати. Це і зумовило наявність в Україні "вже настільки незвичних" морозів.

"З другої половини січня фільтр Уральських гір у відношенні постачання холодних сибірсько-арктичних мас зламався. З району Карського моря на північний схід Європи вільно закачується 30-40 градусний холод, відроги якого то дійдуть до сходу Франції, то проберуться до Балкан, то прогуляються по просторах України до узбережжя Чорного моря", - пише він.

У цьому контексті експерт у жартівливій формі порекомендував не особливо сподіватися на передбачення бабака-синоптика щодо ранньої весни в Україні.

Блінов зазначив, що обумовлена приходом у Східну та Центральну частини Європи арктичних повітряних мас зимова холоднеча затримається, щонайменше, до кінця місяця.

"Незалежно від того, в якому настрої прокидалися бабаки в зоопарках", - резюмував фахівець.