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Не будіть сплячих бабаків: кліматолог розповів про сильні морози в Україні

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні буде морозна протягом всього лютого, і холодні повітряні маси затримаються у Центральній та Східній Європі до кінця зими.

Про це повідомив журналіст і економіст Андрій Блінов у своєму Facebook.

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Експерт з погодної статистики та кліматолог-любитель зазначив, що нинішню холоднечу можна умовно назвати незвичайною, оскільки останні п'ять років українці в останньому місяці зими спостерігали переважно плюсову температуру.

Причиною, чому в 2021-му повернув "традиційний" холод, став прихід на північний схід Європи сибірсько-арктичних мас з басейну Карського моря (окраїнне море Північного Льодовитого океану), які Уральські гори не змогли стримати. Це і зумовило наявність в Україні "вже настільки незвичних" морозів.

"З другої половини січня фільтр Уральських гір у відношенні постачання холодних сибірсько-арктичних мас зламався. З району Карського моря на північний схід Європи вільно закачується 30-40 градусний холод, відроги якого то дійдуть до сходу Франції, то проберуться до Балкан, то прогуляються по просторах України до узбережжя Чорного моря", - пише він.

У цьому контексті експерт у жартівливій формі порекомендував не особливо сподіватися на передбачення бабака-синоптика щодо ранньої весни в Україні.

Блінов зазначив, що обумовлена приходом у Східну та Центральну частини Європи арктичних повітряних мас зимова холоднеча затримається, щонайменше, до кінця місяця.

"Незалежно від того, в якому настрої прокидалися бабаки в зоопарках", - резюмував фахівець.

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко передбачив настання весни в Україні вже в середині березня. Між тим, одеського гризуна-"метеоролога" на прізвисько Ватрушка в День бабака вирішили не будити з милосердя - в місцевому зоопарку вважають, що це може шокувати тварину. До речі, у Львові бабака Марусю планують розбудити та витягнути з нори 15 лютого.

Раніше ми писали про те, що синоптики дали новий прогноз на весну і попередили про сильні дощі та холодну погоду.

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