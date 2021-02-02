Когда наступит весна в Украине: сурок-синоптик дал прогноз

Сурок Тимка дал прогноз о приходе весны (фото: objectiv.tv)

В День сурка, 2 февраля, разбудили харьковского сурка Тимку, который сделал свой прогноз на весну. "Народный метеоролог" в третьем поколении, который обитает на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары, предсказал окончание зимы уже через шесть недель.

Как рассказала старший преподаватель биофака Харьковского национального университета Надежда Токарская, грызуна вытащили из норы около 11 утра, и Тимка ІІІ спрогнозировал ранний приход весны. Об этом передает МГ "Объектив".

Специалист расшифровала предсказание животного и объявила, что ждать прихода весны придется еще 6 недель, то есть до середины марта.

Так, по приметам, если сурок, которого будят после спячки, не увидит свою тень (что случается в пасмурный день), то весна будет ранняя. А если же день солнечный и грызун видит свою тень, то это предвещает еще шесть недель зимы.

Отмечается, что в этом году Тимка также сделай свой прогноз относительно способа борьбы с COVID-19, и среди всех предложенных вариантов выбрал спорт и выдержку.

Сурок Тимка 2 февраля "рассказал", как лучше бороться с коронавирусом (фото: objectiv.tv)

Сотрудники Харьковского университета им. Каразина также опубликовали видео, как "народный метеоролог" делал свой прогноз в День сурка.

Видео: Харьковский сурок-синоптик Тимка дал предсказание о приходе весны

Сурок Тимка III сменил два года назад на посту своего предшественника и отца – Тимку II, которій предсказывал погоду на протяжении 7 лет, после чего отправился на пенсию. Его также попросили предсказать в 2017 году ситуацию с безвизовым режимом.

Еще одного сурка - львовянку Марусю, планируют разбудить и вытащить из норы 15 февраля, в день Сретения Господнего.

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