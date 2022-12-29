Будинок відомої української дизайнерки постраждав унаслідок російської атаки: що відомо

Засновниця відомого українського бренду одягу та стилістка Марина Вовк розповіла, що її будинок постраждав внаслідок російської терористичної атаки на Україну 29 грудня.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Марина Вовк показала вітальню, всипану уламками скла.
Зокрема, вибухова хвиля пошкодила будинок мами трьох дітей, яка саме збиралася випити ранкову каву.
"Такою була кава сьогодні. Не ігноруйте повітряну тривогу. Будь-ласка. І бережіть дітей", - написала дизайнерка.
Також вона додала, що неподалік її будинку ППО збила російську ракету. Загалом вибуховою хвилею в десять будинках вибило вікна.
Тому дизайнерка закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Марина Вовк розповіла, як постраждав її будинок (скрін)
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