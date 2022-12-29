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Будинок відомої української дизайнерки постраждав унаслідок російської атаки: що відомо

Дизайнер Марина Вовк показала пошкоджений будинок (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Засновниця відомого українського бренду одягу та стилістка Марина Вовк розповіла, що її будинок постраждав внаслідок російської терористичної атаки на Україну 29 грудня.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як постраждав будинок

Марина Вовк показала вітальню, всипану уламками скла.

Зокрема, вибухова хвиля пошкодила будинок мами трьох дітей, яка саме збиралася випити ранкову каву.

"Такою була кава сьогодні. Не ігноруйте повітряну тривогу. Будь-ласка. І бережіть дітей", - написала дизайнерка.

Марина Вовк показала, як постраждав її будинок внаслідок ракетного обстрілу (скрін)

Також вона додала, що неподалік її будинку ППО збила російську ракету. Загалом вибуховою хвилею в десять будинках вибило вікна.

Тому дизайнерка закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Марина Вовк розповіла, як постраждав її будинок (скрін)

Нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти у Маріуполі знесли рідний дім українського ведучого Андрія Бєднякова.

Також ми писали, будинку яких українських зірок зруйнували російські окупанти.

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