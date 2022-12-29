ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будинок відомої української дизайнерки постраждав унаслідок російської атаки: що відомо

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 18:58
Будинок відомої української дизайнерки постраждав унаслідок російської атаки: що відомо Дизайнер Марина Вовк показала пошкоджений будинок (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Засновниця відомого українського бренду одягу та стилістка Марина Вовк розповіла, що її будинок постраждав внаслідок російської терористичної атаки на Україну 29 грудня.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як постраждав будинок

Марина Вовк показала вітальню, всипану уламками скла.

Зокрема, вибухова хвиля пошкодила будинок мами трьох дітей, яка саме збиралася випити ранкову каву.

"Такою була кава сьогодні. Не ігноруйте повітряну тривогу. Будь-ласка. І бережіть дітей", - написала дизайнерка.

Будинок відомої української дизайнерки постраждав унаслідок російської атаки: що відомоМарина Вовк показала, як постраждав її будинок внаслідок ракетного обстрілу (скрін)

Також вона додала, що неподалік її будинку ППО збила російську ракету. Загалом вибуховою хвилею в десять будинках вибило вікна.

Тому дизайнерка закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Будинок відомої української дизайнерки постраждав унаслідок російської атаки: що відомо

Марина Вовк розповіла, як постраждав її будинок (скрін)

Нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти у Маріуполі знесли рідний дім українського ведучого Андрія Бєднякова.

Також ми писали, будинку яких українських зірок зруйнували російські окупанти.

Читайте РБК-Україна в Google News
дизайнер Обстріл Марин Вовк ракетный удар