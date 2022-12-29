Дом известной украинской дизайнера пострадал в результате российской атаки: что известно
Основательница известного украинского бренда одежды и стилист Марина Вовк рассказала, что ее дом пострадал в результате российской террористической атаки на Украину 29 декабря.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Как пострадал дом
Марина Вовк показала гостиную, усыпанную обломками стекла.
В частности, взрывная волна повредила дом мамы троих детей, которая как раз собиралась выпить утренний кофе.
"Такой был кофе сегодня. Не игнорируйте воздушную тревогу. Пожалуйста. И берегите детей", - написала дизайнер.
Марина Вовк показала, как пострадал ее дом в результате ракетных обстрелов (скрин)
Также она добавила, что неподалеку от ее дома ПВО сбила российскую ракету. В общем взрывной волной в десяти домах выбито окна.
Поэтому дизайнер призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Марина Вовк рассказала, как пострадал ее дом (скрин)
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