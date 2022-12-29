Дом известной украинской дизайнера пострадал в результате российской атаки: что известно

Основательница известного украинского бренда одежды и стилист Марина Вовк рассказала, что ее дом пострадал в результате российской террористической атаки на Украину 29 декабря.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram .

Как пострадал дом

Марина Вовк показала гостиную, усыпанную обломками стекла.

В частности, взрывная волна повредила дом мамы троих детей, которая как раз собиралась выпить утренний кофе.

"Такой был кофе сегодня. Не игнорируйте воздушную тревогу. Пожалуйста. И берегите детей", - написала дизайнер.

Марина Вовк показала, как пострадал ее дом в результате ракетных обстрелов (скрин)

Также она добавила, что неподалеку от ее дома ПВО сбила российскую ракету. В общем взрывной волной в десяти домах выбито окна.

Поэтому дизайнер призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Марина Вовк рассказала, как пострадал ее дом (скрин)