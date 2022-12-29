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Дом известной украинской дизайнера пострадал в результате российской атаки: что известно

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Четверг 29 декабря 2022 18:58
Дом известной украинской дизайнера пострадал в результате российской атаки: что известно Дизайнер Марина Вовк показала поврежденный дом (фото: колллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Основательница известного украинского бренда одежды и стилист Марина Вовк рассказала, что ее дом пострадал в результате российской террористической атаки на Украину 29 декабря.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как пострадал дом

Марина Вовк показала гостиную, усыпанную обломками стекла.

В частности, взрывная волна повредила дом мамы троих детей, которая как раз собиралась выпить утренний кофе.

"Такой был кофе сегодня. Не игнорируйте воздушную тревогу. Пожалуйста. И берегите детей", - написала дизайнер.

Дом известной украинской дизайнера пострадал в результате российской атаки: что известноМарина Вовк показала, как пострадал ее дом в результате ракетных обстрелов (скрин)

Также она добавила, что неподалеку от ее дома ПВО сбила российскую ракету. В общем взрывной волной в десяти домах выбито окна.

Поэтому дизайнер призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Дом известной украинской дизайнера пострадал в результате российской атаки: что известно

Марина Вовк рассказала, как пострадал ее дом (скрин)

Недавно мы сообщали, что российские оккупанты в Мариуполе снесли родной дом украинского ведущего Андрея Беднякова.

Также мы писали, дома каких украинских звезд разрушили российские оккупанты.

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