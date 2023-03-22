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Будинок принца Гаррі та Меган Маркл у США: як виглядає шикарний особняк за 15 млн доларів

Як виглядає будинок Меган Маркл та принца Гаррі в США (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали жити в США у 2020 році й купили там величезний особняк у Каліфорнії. Будинок знаходиться у закритому елітному районі, а сусіди королівської пари – різні знаменитості.

Як виглядає особняк герцога та герцогині Сассекських у США – читайте у матеріалі нижче.

Шикарний будинок з басейном, 9 спальнями, 16 ванними кімнатами, гостьовим будиночком, бібліотекою, спа з двома саунами, тренажерним залом, ігровою кімнатою, ігровим залом, театром, винним погребом та гаражем на 5 автомобілів знаходиться в Монтесіто, престижному районі Санта-Барбари у Каліфорнії.

Площа цього будинку – понад 1300 квадратних метрів. Територія навколо будинку – близько 2,2 га. На момент покупки, особняк оцінили у 14,7 млн доларів. Їм довелося взяти іпотеку у розмірі 9,5 млн доларів з виплатою щомісяця по 40 тисяч доларів.

Будинок принца Гаррі та Меган Маркл у США (скриншоти)

Як стверджував Гаррі в одному з інтерв'ю, при покупці будинку він отримав хорошу знижку і заплатив за нього майже на 10 млн доларів менше, ніж за нього віддав попередній власник.

А попереднім власником цього будинку був бізнесмен Сергій Гришин. За документами – пара придбала нерухомість у компанії з обмеженою відповідальністю, яка частково йому належить. Він купив цей будинок у 2009 році за 24,8 млн доларів. І двічі виставляв його потім на продаж із нижчою ціною. А збудований будинок був у 2003 році.

Як виглядає будинок усередині та навколо – герцоги Сассекські не сильно афішували. Кілька разів будинок та двір навколо нього потрапляли на різні фото чи відео під час інтерв'ю.

Дім Меган Маркл та принца Гаррі в США (скриншоти)

Ця вілла має і власну назву - Chateau of Riven Rock. Деякі фотографії цього маєтку можна знайти на орендній платформі Giggster, а також архівах сайтів з продажу нерухомості.

Вхід на територію починається з широкої алеї, що вимощена камінням Санта-Барбари. Алея веде до арки з дерев, за якою знаходиться головна резиденція. На території саду є широкі лужка, багатоярусні розарії, високі італійські кипариси, лаванда, оливкові дерева. А також тенісний корт, чайний будиночок, дитячий котедж та басейн.

У гостьовому будиночку є дві спальні та дві ванні кімнати.

Найближчі сусіди герцогів Сассекських - Опра Вінфрі, Гвінет Пелтроу, Еллен ДеДженерес, Роб Лоу, Джордж Лукас.

До речі, ми писали про те, що діти Гаррі і Меган Маркл отримали королівські титули.

А ще розповідали про те, що принц Гаррі та Меган Маркл висунули умови королю Чарльзу через запрошення на коронацію.

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