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Будинок із фільму "Сам удома 2" продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото)

Неділя 31 грудня 2023 19:00
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Будинок із фільму "Сам удома 2" продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото) Як зараз виглядає будинок із культового фільму (колаж ілюстративний: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Будинок у Нью-Йорку, який "засвітився" у культовій комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", виставили на продаж за 6,7 млн доларів.

Про те, як зараз виглядає цей будинок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Realtor.

Як зараз виглядає будинок із культового фільму

Інтер’єр будинку насправді ніколи не показували у фільмі, але його фасад впізнає кожен фанат цієї комедії.

"Вони просто використали фасад і номер будинку у фільмі. А інтер’єри знімали на знімальному майданчику. Незважаючи на це, кожен святковий сезон шанувальники фільму фотографуються на фоні будинку", - каже агент з нерухомості Ніколь Катс.

Таунхаус площею 1 140 кв. м у Верхньому Вест-Сайді має по чотири кімнати і ванни.

"Він був побудований у 1880-х роках і протягом багатьох років проходив численні реконструкції. Приблизно 10-15 років тут провели ремонт", - каже Катс.

Чотириповерховий кам'яний будинок, спроектований Мартіном В.Б. Фердон все ще має багато деталей того часу, зокрема парадні сходи, вишукану ліпнину та оригінальні люстри.

"У Нью-Йорку такі будинки мають співпрацювати з Комісією зі збереження визначних пам’яток, щоб зберегти їхній фасад та історичний вигляд", - зазначає Катс.

При цьому інтер'єр будинку має перехідний стиль, що поєднує традиційні та сучасні деталі дизайну.

Будинок із фільму &quot;Сам удома 2&quot; продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото)Будинок із фільму &quot;Сам удома 2&quot; продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото)Будинок із фільму &quot;Сам удома 2&quot; продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото)Будинок із фільму &quot;Сам удома 2&quot; продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото)Ось так виглядає будинок зараз (фото: Realtor)

Відомо, що цей будинок востаннє продавали у 2009 році, тоді за нього виручили за 4,7 млн доларів.

Розташований за декілька кроків від Центрального парку, таунхаус 19-го століття має високі стелі, горіхову підлогу та затишну вітальню з каміном. Також є озеленена зона із дерев'яною терасою у внутрішньому дворі.

"Ця вулиця є однією з найкрасивіших вулиць таунхаусів, з коричневими каменями обабіч вулиці", - додає агент із нерухомості.

Будинок із фільму &quot;Сам удома 2&quot; продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото)Тераса у внутрішньому дворі будинку (фото: Realtor)

"У цьому будинку почуваєшся як удома. Це просто чудове, тепле, елітне помешкання. Я уявляю сім'ю, яка хоче жити у Нью-Йорку, виховувати своїх дітей, багато розважатися та мати місце, куди всі ходять на свята. Це ідеальний дім для розваг", - додає Катс.

Читайте також про те, які сімейні питання піднімаються у фільмі "Сам удома".

Раніше ми розповідали про те, як зараз виглядають актори найулюбленішого новорічного фільму "Сам удома".

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