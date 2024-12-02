Будете знати свої слабкі сторони: ось які аналізи потрібно здавати кожного року

Кожного року необхідно проходити чек-ап організму для вчасного виявлення захворювань. Існує базовий список аналізів, які потрібно здавати кожній людині.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про важливість чек-апу та кому потрібно проходити його частіше.
Чек-ап організму необхідний для всіх, хто піклується про своє здоров'я, особливо в умовах сучасного життя. Якщо у вас є ознаки погіршення здоров'я, такі як постійна втома, головні болі, порушення сну або часті застуди, важливо пройти обстеження для визначення причин цих симптомів.
Класичний чек-ап є особливо важливим для людей із хронічними захворюваннями, оскільки регулярна діагностика здоров'я дозволяє вчасно виявити ускладнення та коригувати лікування.
За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, раз на рік стандартно потрібно перевіряти організм, а при деяких проблемах - раз на 6 місяців.
"Знати свої слабкі та сильні сторони - важливо", - додала вона.
Чек-ап допомагає побачити здоров’я людини з інтегративної точки зору, а не одну систему чи орган окремо. Такий підхід допомагає виділяти провідну ланку та залежну та вибудовувати систему взаємозв’язків.
Організм людини не лінійний, тому суто інженерний підхід і "схеми", класичні дієти та призначення часто зазнають краху. Саме всебічний моніторинг та знання своїх біохімічних особливостей важливо.
Експерт назвала повний набір щорічного чек-апу:
Після важлива консультація, а саме:
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Також ми писали про 6 продуктів, які зменшують запалення в організмі та допомагають при грипі.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Анастасії Голобородько та сайт Coolangatta.