Будете знати свої слабкі сторони: ось які аналізи потрібно здавати кожного року

Кому і в яких випадках потрібен чек-ап

Чек-ап організму необхідний для всіх, хто піклується про своє здоров'я, особливо в умовах сучасного життя. Якщо у вас є ознаки погіршення здоров'я, такі як постійна втома, головні болі, порушення сну або часті застуди, важливо пройти обстеження для визначення причин цих симптомів.

Класичний чек-ап є особливо важливим для людей із хронічними захворюваннями, оскільки регулярна діагностика здоров'я дозволяє вчасно виявити ускладнення та коригувати лікування.

Список аналізів

За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, раз на рік стандартно потрібно перевіряти організм, а при деяких проблемах - раз на 6 місяців.

"Знати свої слабкі та сильні сторони - важливо", - додала вона.

Чек-ап допомагає побачити здоров’я людини з інтегративної точки зору, ​​а не одну систему чи орган окремо. Такий підхід допомагає виділяти провідну ланку та залежну та вибудовувати систему взаємозв’язків.

Організм людини не лінійний, тому суто інженерний підхід і "схеми", класичні дієти та призначення часто зазнають краху. Саме всебічний моніторинг та знання своїх біохімічних особливостей важливо.

Експерт назвала повний набір щорічного чек-апу:

загальний аналіз крові

глікований гемоглобін А1с

глюкоза

ГГТ, АЛТ, АСТ

білірубін загальний, непрямий, прямий

лужна фосфатаза

білкові фракції (визначення загального білка та альбуміну)

соматомедін

сечова кислота, сечовина, креатинін

С-реактивний білок ультрачутливий

інсулін

фруктозамін Соматомедін (ІФР-1)

ферритин

трансферин

тригліцериди

холестерин загальний та фракції

гомоцистеїн

25-OH вітамін D

ДГЕАс, пролактин

тестостерон загальний та вільний

фібриноген

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