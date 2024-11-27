Чотири ознаки тромбозу, які ні в якому разі не можна ігнорувати

Кров повинна згортатися, щоб зупинити зовнішню кровотечу. Але іноді утворюються згустки крові що призводить до утворення тромбів. Є ранні ознаки, які свідчать про такий небезпечний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Liverpool Echo .

Чим небезпечний тромбоз

Згусток крові є серйозною та потенційно небезпечною для життя проблемою. Зазвичай може виникати у ногах, як частина стану, відомого як тромбоз глибоких вен (ТГВ). Тромби особливо небезпечні, якщо вони переміщуються в інші частини тіла.

Якщо вони потрапляють у мозок, то можуть призвести до інсульту, тоді як у легенях може спричинити легеневу емболію.

Тому якнайшвидше виявлення ознак тромбу є життєво важливим. Тоді такий стан легше лікувати.

Важливо пам'ятати, що тромбоз може виникнути в людини незалежно від віку. Фактори ризику тромбозу включають хірургічні операції, рак, тривалу нерухомість, випадки тромбозу в сім’ї, прийом препаратів, що місять естроген (протизаплідні таблетки або замісна гормональна терапія), вагітність або недавні пологи.

Лікарі назвали чотири симптоми, які можуть попереджати про прогресування тромбів в організмі.

Біль

Симптоми тромбоза включають пульсуючий або спазмовий біль. Дискомфорт у нозі може відчуватися як розтягування м’яза, напруження або загальна хворобливість.

Уражена ділянка, де є згусток крові, також може бути теплою на дотик.

Набряк

Коли тромб уповільнює або зупиняє потік крові, він може накопичуватися в судині та збільшувати її. Такий стан зазвичай виникає в глибокій вені ноги, яка проходить через м'язи литки та стегна.

Це може спричинити біль і набряки в нозі та призвести до таких ускладнень, як емболія легеневої артерії.

Зміна кольору шкіри

Уражена ділянка може почати червоніти або синіти. Також були випадки, коли шкіра людини мала білий відтінок, який попереджав про те, що щось не так.

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