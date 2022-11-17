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Будете здивовані! Які моделі джинсів повнять, а які роблять стрункішими

Як моделі джинсів роблять фігуру стрункішою (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Вигідно підкреслити фігуру й приховати певні її недоліки можна завдяки вдало підібраним джинсам. Важливі не лише фасон, а й колір та відсутність принтів.

Які моделі джинсів найкраще вибирати, аби мати стрункіший вигляд, розповідаємо на Styler.

Якого кольору джинси найкраще вибрати

Джинси темного кольору є найкращим варіантом, аби фігура візуально мала стрункіший вигляд. Вони приховують широкі стегна й роблять ноги худішими.

Не вибирайте рвані джинси і потерті. Таке "оздоблення", так само як і світлий колір тільки підкреслять недоліки фігури.

Такі джинси роблять фігуру стрункішою (фото: freepik.com)

Які фасони роблять фігуру стрункішою

Прямі джинси роблять стегна злегка вужчими. Також вони гарно "сідають" по фігурі, згладжуючи всі вигини. Проте дуже важливо, щоб крій був прямим, а не звужувався до низу.

Злегка розширені внизу джинси візуально прибирають кілька зайвих кілограмів. Їх доволі легко поєднувати із сорочками чи блузами.

Єдине, варто одразу брати дві пари джинсів. Одні вкоротити, щоб носити з балетками. Інші залишити довгими й одягати до високих підборів.

Джинси з високою посадкою завдяки своєму крою приховують живіт і створюють ефект довгих ніг. Якщо вибрати такі в темних тонах, то ноги матимуть більш витончений вигляд.

Приклад вдалої моделі (фото: freepik.com)

Які джинси повнять

Часто модні моделі джинсів абсолютно невигідно підкреслюють фігуру. Не варто купувати джинси з принтами чи яскравими вишивками й візерунками.

Таке оздоблення привертає зайву увагу до стегон. З цієї ж самої причини не вибирайте моделі із зовнішніми ґудзиками в зоні талії.

Повнити можуть і джинси "правильних" фасонів, але які погано на вас "сидять". Ідеально, щоб у зоні промежини не утворювалось складок, або навпаки, промежина не звисала. Оскільки це привертає увагу до стегон.

Зараз у моді фасони із низькою талією, проте такі зайвий раз підкреслять недоліки фігури. Тому варто їх уникати.

Приклад вдалої моделі (фото: freepik.com)

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